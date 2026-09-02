Juve, ora si attende una decisione per Thuram: si opera oppure...

TORINO - Attesa Thuram . Khéphren riflette e con lui la Juventus e il suo entourage: c’è il ginocchio destro che dà problemi , che non funziona a dovere ormai da qualche mese, dall’ultimo scampolo della scorsa stagione, e c’è quindi una situazione da risolvere. Il consulto specialistico svolto lunedì a Lione dal professor Bertrand Sonnery-Cottet non ha rasserenato il quadro, la risposta ottenuta non è stata confortante a causa di quella sindrome femoro-rotulea che tormenta il figlio di Lilian ormai da un po’. Thuram finora non ha disputato neanche un minuto in stagione, né nella pre-season, dove ha saltato tutte le amichevoli e la tournée in Oriente , né nelle prime due giornate di campionato, dopo aver optato per una terapia conservativa durante l’estate che a quanto sembra non ha sortito gli effetti sperati.

Ipotesi operazione

Questo è dunque il momento delle riflessioni, delle valutazioni di tutte le alternative che sono emerse dai colloqui specialistici ed è chiaro che la "preoccupazione" evidenziata da Spalletti nei giorni scorsi è quella di tutto l’ambiente bianconero, tifosi compresi. Il timore è di perdere Khéphren per diverso tempo perché tra le opzioni sul tavolo c’è anche quella dell’intervento chirurgico che appare la più accreditata. Una decisione ufficiale ancora non c’è ma è attesa nelle prossime ore. E, in caso di operazione, è logico che Thuram starà fuori diversi mesi, da quantificare naturalmente con precisione. Sarebbe una mazzata per il ragazzo e per Spalletti, perché il vuoto a centrocampo sarebbe significativo e prolungato. Conseguenza: spazio e responsabilità da affidare in fretta al nuovo arrivato Pape Sarr ma anche a quel Koopmeiners che sta offrendo segnali confortanti di rinascita, a partire dal gol con il Parma di sabato sera, oltre che al ritrovato Douglas Luiz, ormai un titolare. Due anni fa fallì la stagione con Thiago Motta.