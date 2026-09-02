Woltemade si presenta: "La Juve è la miglior squadra italiana. Mi ispiro a Ibrahimovic"

"Grazie mille sono felicissimo di essere qui. La Juventus è un grande club e sono entusiasta di essere arrivato qui". Nick Woltemade, il nuovo centravanti scelto dalla Juventus per rinforzare il proprio attacco, si presenta così. Il gigante tedesco ha scelto i canali ufficiali del club bianconero per raccontare le sue sensazioni dopo il trasferimento a Torino.

Woltemade lancia la Juve: "Il massimo in Italia"

"Per me la Juventus è il più grande club italiano e sono orgoglioso di essere qui: per me, per la mia famiglia, per i miei agenti. Per tutti quelli che lavorano alla Juve e che hanno reso possibile questo trasferimento - ha continuato Woltemade -. Sono felicissimo e non vedo l'ora di inziare". I tifosi si aspettano gol e fisicità. "So che molti si aspettano un gioco fisico da parte mia, ma credo che le mie qualità migliori siano la tecnica di base e il modo di comprendere il gioco e trovare la giusta posizione in campo".

Le caratteristiche e i gol

Woltemade ha visto con attenzione le ultime gare della Juve. "E' stato importante e positivo aver vinto le prime due gare. Penso di poter mettere a disposizione della squadra la mia qualità e di segnare qualche gol. La Juve è una squadra che controlla molto il pallone e credo che questo si abbini perfettamente alle mie qualità". Nessuna promessa: "E' sempre difficile dichiarare un obiettivo. Ora sono in un club importante come la Juve e voglio godermi ogni momento. Un giocatore al quale mi ispiro? Difficile perchè sono molto alto (ride ndr.) e non tutti sono come me. Sicuramente ho preso ispirazione da Zlatan Ibrahimovic, forte fisicamente e alto, poi mi piace anche Havertz che è un mio grande amico".