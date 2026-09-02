Una Ferrari SF-26 nel parcheggio della Juve ma... i calciatori fanno finta di niente
Una Ferrari SF-26 parcheggiata al centro d’allenamento della Juve e i calciatori bianconeri che le passano accanto senza quasi degnarla di uno sguardo. È la curiosa scena diventata protagonista di un video pubblicato sui canali social della Juve e della Ferrari, capace inevitabilmente di attirare l’attenzione dei tifosi.
La SF-26 di Hamilton e Leclerc nel parcheggio della Juve
La monoposto di Lewis Hamilton e Charles Leclerc compare nel parcheggio del centro sportivo bianconero proprio nella settimana che porterà al weekend di Monza. Nelle stesse ore la Juve prepara invece la sfida contro il Milan, valida per la terza giornata di campionato. Nel filmato si vedono Bremer, Celik, Zhegrova, Kelly e Vicario arrivare al centro d’allenamento. I giocatori notano le telecamere ma proseguono normalmente, apparentemente senza sapere che quelle immagini sarebbero poi finite in un contenuto social condiviso dai due club. Una trovata promozionale che mette insieme due mondi sportivi legati alla famiglia Agnelli-Elkann, peraltro alla vigilia di un fine settimana particolarmente importante. La Juve, dopo aver vinto le prime due gare di campionato è attesa dalla prova del nove contro il Milan. La Ferrari, invece, si prepara all'appuntamento di casa a Monza con grandi ambizioni.
Il dettaglio dei posti riservati a Hamilton e Leclerc
A rendere ancora più particolare il video è la reazione dei calciatori. Nessuno sembra infatti sorpreso dalla presenza della SF-26, nonostante non capiti certamente tutti i giorni di trovare una monoposto di Formula 1 parcheggiata tra SUV, berline e supercar. Un comportamento talmente naturale da alimentare anche qualche dubbio sulla reale presenza della vettura e sull'eventuale utilizzo dell'intelligenza artificiale per realizzare il contenuto. I dettagli, però, sono particolarmente curati: nelle immagini compaiono persino due posti nel parcheggio riservati a Hamilton e Leclerc. Un modo decisamente originale per unire Juve e Ferrari alla vigilia di due degli appuntamenti più attesi del weekend.
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