Carnevali, il retroscena su Woltemade e la frecciata a Kessie: "Alla Juve solo chi..."
MILANO - Il giorno dopo la chiusura della sessione estiva c'è ancora il calciomercato tra i principali temi di discussione al Gran Galà del calcio che oggi (mercoledì 2 settembre) vede protagonisti alla Scala di Milano i calciatori e i dirigenti della Serie A.
Juve, le parole di Carnevali su Kessie
Tra questi anche Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus che nelle ultime ore di trattative ha completato alcune importanti operazioni ("È una responsabilità da parte di tutti il mercato che è stato fatto, adesso è il campo che dimostrerà"), ma ha visto sfumare l'arrivo del centrocampista Kessie che alla fine ha preferito accasarsi all'Atalanta. "Se ci sono rimasto male? Fa parte del nostro mestiere - ha detto Carnevali ai microfoni di 'Sky Sport' -. Avevamo un piano B. Noi dobbiamo avere giocatori che abbiano nell'amino la voglia di vestire questa maglia".
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