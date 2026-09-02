Carnevali, il retroscena su Woltemade e la frecciata a Kessie: "Alla Juve solo chi..."

Juve, le parole di Carnevali su Kessie

Tra questi anche Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus che nelle ultime ore di trattative ha completato alcune importanti operazioni ("È una responsabilità da parte di tutti il mercato che è stato fatto, adesso è il campo che dimostrerà"), ma ha visto sfumare l'arrivo del centrocampista Kessie che alla fine ha preferito accasarsi all'Atalanta. "Se ci sono rimasto male? Fa parte del nostro mestiere - ha detto Carnevali ai microfoni di 'Sky Sport' -. Avevamo un piano B. Noi dobbiamo avere giocatori che abbiano nell'amino la voglia di vestire questa maglia".