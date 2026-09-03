Disastro Juve, Thuram fuori quattro mesi: oggi l'operazione per risolvere il problema al ginocchio

Thuram sotto i ferri. Khéphren si opera oggi a Lione per risolvere il problema al ginocchio destro che lo tormenta ormai da mesi, quella sindrome femoro-rotulea che gli ha impedito di essere protagonista nel finale della scorsa stagione e durante la pre-season questa estate. Zero minuti per lui in amichevole, niente tournée in Oriente e zero minuti nelle prime due di campionato (nonostante la panchina benaugurante di Frosinone all’esordio). Conseguenza: serve l’intervento chirurgico per tornare ad alti livelli. La decisione era nell’aria da giorni, dopo i vari consulti cui il francese si è affidato per fare chiarezza sulla situazione del suo ginocchio. Sono seguite ore di riflessione, prima della scelta.

L'intervento di Thuram e i tempi di recupero

Thuram sarà operato dal professor Bertrand Sonnery-Cottet, lo stesso luminare cui si sono affidati, tra gli altri, Bremer e Gatti, e poi inizierà la lunga rincorsa verso il ritorno in campo. Per fortuna del ragazzo non si tratta di un infortunio grave come la rottura di un legamento crociato ma è di entità significativa, perché interessa la cartilagine che riveste la parte posteriore della rotula, che comporterà una lunga assenza. La stima è di quattro mesi, e più certezze si avranno progressivamente durante il percorso di recupero, così Khéphren mette nel mirino il ritorno all’alba del 2027. Per la Juve è un’altra mazzata dopo la frattura al quinto metatarso del piede sinistro subita da Yildiz alla prima giornata di campionato e che costringerà il Dieci a restare fuori tre mesi. Luciano Spalletti porrà così un’attenzione supplementare al centrocampo, reparto chiave perché motore della squadra: senza Thuram, insisterà sul tandem Locatelli-Douglas Luiz che tanto bene ha fatto fin qui, su McKennie, jolly multiuso che può occupare diverse posizioni, sul redivivo Koopmeiners e sul nuovo arrivato Pape Matar Sarr.