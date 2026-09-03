Spalletti alza la Juve: acquista muscoli e allarga le rotazioni
Woltemade pare non sia uno specialista di testa anche se alto quasi due metri ma Lucio è convinto garantisca un upgrade nel gioco aereo: sabato scorso all’Allianz Stadium, Conceiçao e Boga hanno messo una ventina di cross in mezzo all’area senza che Kolo Muani e David (volato a Madrid tra gli applausi) ne riuscissero a prendere uno. Douglas Luiz, in proiezione offensiva, l’unico a colpire (due volte) di testa. Una ragione ci sarà se Spalletti ha invitato la dirigenza a puntare sul tedesco del Newcastle piuttosto che su Zirkzee, assai meno presente nei sedici metri, per sostituire Vlahovic. Gli serviva un numero 9 più classico, non un falso centravanti o un trequartista, di cui abbonda in organico. Lucio, attraverso la campagna estiva, non ha solo “alzato” la Juve e aggiunto centimetri: ha messo su muscoli, carrozzeria o scocca, come gli garba raccontare. Tutta gente pesante, piena di fisicità, in grado di spostare la partita con una spallata o un contrasto. Sarr, Lucumi e Celik fanno massa, aumentano la stazza della Signora, ora in versione extralarge: ci sono anche più di due soluzioni per ogni ruolo e solo per un soffio Carnevali e Massara non sono riusciti a completare l’opera con un terzino sinistro più difensivo di Cambiaso: Cabal ha detto no all’Atalanta facendo saltare l’acquisto di Tagliafico. Qualcosa forse, con il mercato ancora aperto in alcuni paesi europei, potrebbe succedere in uscita: Gatti ha detto no al Galatasaray, la dirigenza bianconera invece ha detto no al Porto che ieri ci ha provato. Mancava l’intesa e per la Juve non è un esubero al contrario di Zhegrova, fuori dalla lista in Serie A e in Europa League. Salvo sorprese, Federico resterà. Il kosovaro potrebbe trovare un ingaggio in Arabia Saudita (lo cerca l’Al Ittihad).
Undici nuovi
Nove acquisti, due rientri dai prestiti del livello di Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Il valore dell’argentino ex Fiorentina era fuori discussione, incise poco nella stagione di Thiago a causa di un lungo infortunio, ma è in grado di diventare un titolare, come ha dimostrato “svoltando” la partita con il Parma. Trequartista o rifinitore dietro a Kolo Muani, attaccante esterno in alternativa a Conceiçao e volendo a sinistra, una zona in cui la Juve è diventata ricchissima con l’acquisto della stellina Alajbegovic e il riscatto di Boga.
Soluzioni
Le operazioni di Thuram e Yildiz priveranno Spalletti di due pilastri, ma la Juve abbia potenziato ogni reparto. Prendete la difesa: Vicario e Grabara per Di Gregorio e Perin possono abbassare la quota dei gol incassati nella passata stagione. Bremer-Lucumi formano una coppia super. Kelly primo cambio anche da terzino, il centro-destra blindato da Gatti e Rugani, Kalulu e Celik jolly, Cambiaso era in panchina alle prime due di campionato. Si è arricchito il centrocampo: Sarr dovrà tamponare l’assenza di Thuram, Douglas Luiz aggiunge palleggio e creatività. Locatelli e McKennie sono le certezze. Per Koop la prova d’appello. Occhio a Cambiaso mezzala, se e quando Spalletti penserà al 4-3-3. Si parte e si prosegue con il 4-2-3-1. Davanti la batteria di fantasisti e di punte gli permetteranno di sbizzarrirsi. Forse, come con il Parma, vedremo anche le due punte: Kolo Muani e Woltemade ma solo in certe occasioni, quando Ekhator si sarà rialzato. Per ora l’ex Genoa è fermo ai box.
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