Spalletti si coccola Yildiz: "Il più forte che abbiamo, lo aspettiamo. La Juve quest'anno deve vincere"

Il tecnico bianconero racconta il numero 10, ora fuori per infortunio. Il turco è presente e futuro. Poi sulla sfida al Milan...

5 min

Pubblicato il 03.09.2026, 10:11 (Aggiornato il 03.09.2026, 10:27)

juveSpallettiYildizMercato

1 / 4

Successiva
JuventusJuventus Tutte le notizie sulla squadra

É tempo di primi bilanci in casa Juve. Luciano Spalletti fa il punto di inizio settembre. Dal mercato alle ambizioni stagionali, passando per i nuovi acquisti e i singoli a disposizione: l’allenatore bianconero è intervenuto a Sky Sport Insider soffermandosi sul momento della squadra e sulle aspettative che accompagnano la stagione. E le prime parole sono subito per Yildiz, il talento bianconero: “Inutile girarci intorno, è il calciatore più forte che abbiamo a disposizione. Lo aspettiamo a braccia aperte, ci fa piacere che l’operazione sia andata bene”.

Il mercato della Juve secondo Spalletti

Spalletti parte dalle operazioni portate avanti dalla società: “Non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile. I nostri direttori sono stati molto bravi a inserirsi nei contesti giusti e ad adattarsi a quello che offriva il mercato. Abbiamo coperto le nostre necessità di ruolo e portato a casa diversi calciatori”. Il tecnico sottolinea soprattutto una caratteristica dei nuovi arrivati: “Avere inserito calciatori abituati a un calcio veloce, fisico, dove le possibilità di pensiero si riducono molto, porterà il livello della nostra squadra più in alto”.

La Juve dopo il mercato tra rientri e nuovi acquisti: ecco come gioca
Guarda la gallery

1 / 4

Successiva
Tutte le news
Juventus

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS