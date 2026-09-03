Spalletti si coccola Yildiz: "Il più forte che abbiamo, lo aspettiamo. La Juve quest'anno deve vincere"

É tempo di primi bilanci in casa Juve. Luciano Spalletti fa il punto di inizio settembre. Dal mercato alle ambizioni stagionali, passando per i nuovi acquisti e i singoli a disposizione: l’allenatore bianconero è intervenuto a Sky Sport Insider soffermandosi sul momento della squadra e sulle aspettative che accompagnano la stagione. E le prime parole sono subito per Yildiz, il talento bianconero: “Inutile girarci intorno, è il calciatore più forte che abbiamo a disposizione. Lo aspettiamo a braccia aperte, ci fa piacere che l’operazione sia andata bene”.