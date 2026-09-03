Spalletti si coccola Yildiz: "Il più forte che abbiamo, lo aspettiamo. La Juve quest'anno deve vincere"
É tempo di primi bilanci in casa Juve. Luciano Spalletti fa il punto di inizio settembre. Dal mercato alle ambizioni stagionali, passando per i nuovi acquisti e i singoli a disposizione: l’allenatore bianconero è intervenuto a Sky Sport Insider soffermandosi sul momento della squadra e sulle aspettative che accompagnano la stagione. E le prime parole sono subito per Yildiz, il talento bianconero: “Inutile girarci intorno, è il calciatore più forte che abbiamo a disposizione. Lo aspettiamo a braccia aperte, ci fa piacere che l’operazione sia andata bene”.
Il mercato della Juve secondo Spalletti
Spalletti parte dalle operazioni portate avanti dalla società: “Non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile. I nostri direttori sono stati molto bravi a inserirsi nei contesti giusti e ad adattarsi a quello che offriva il mercato. Abbiamo coperto le nostre necessità di ruolo e portato a casa diversi calciatori”. Il tecnico sottolinea soprattutto una caratteristica dei nuovi arrivati: “Avere inserito calciatori abituati a un calcio veloce, fisico, dove le possibilità di pensiero si riducono molto, porterà il livello della nostra squadra più in alto”.
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