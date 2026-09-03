La Juve fa il punto sulle condizioni di Khephren Thuram e Juan Cabal. Il club bianconero ha pubblicato un bollettino medico per aggiornare sulla situazione dei due calciatori: il centrocampista francese è stato sottoposto a un intervento al ginocchio destro, mentre gli esami effettuati dal difensore hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia sinistra.