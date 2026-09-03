Juve, è già emergenza totale: fuori anche Thuram e Cabal, arriva il comunicato ufficiale
Il club bianconero fa il punto sul centrocampista che è finito sotto i ferri in Francia e sul difensore: ecco come stanno
La Juve fa il punto sulle condizioni di Khephren Thuram e Juan Cabal. Il club bianconero ha pubblicato un bollettino medico per aggiornare sulla situazione dei due calciatori: il centrocampista francese è stato sottoposto a un intervento al ginocchio destro, mentre gli esami effettuati dal difensore hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia sinistra.
Thuram, intervento riuscito: da domani la riabilitazione
"Nella mattinata di oggi Thuram è stato sottoposto a un intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro", fa sapere la società. L'operazione, eseguita dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del responsabile sanitario della Juve, dottor Luca Stefanini, presso l'Hopital Prive Jean Mermoz di Lione, è perfettamente riuscita. Il centrocampista bianconero potrà così iniziare già da domani il programma riabilitativo che lo accompagnerà verso il ritorno in campo.
Cabal, lesione alla coscia sinistra
Problemi anche per Cabal. Il difensore aveva accusato un fastidio muscolare durante l'allenamento di ieri e questa mattina si è sottoposto agli approfondimenti diagnostici al J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra.
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