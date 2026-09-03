Vlahovic dice tutto sull'addio alla Juve: "Mi hanno messo in panchina per un solo motivo. Spalletti? Lo ringrazierò per sempre"

È passato solo un mese dal travagliato addio alla Juve e Dusan Vlahovic torna a parlare con il dente avvelenato . L'ex attaccante bianconero, ora al Besiktas, ha rilasciato una lunga intervista a Mozzart Sport nella quale svela la sua versione sull'addio alla squadra di Spalletti e su come si è arrivati al divorzio : "Arrivavo da un anno difficile. Ho iniziato dalla panchina perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. A mio parere, questo è stato l'unico motivo. Certo, sono arrivati ​​anche due nuovi attaccanti, ma ho accettato quel ruolo senza problemi. C'era pressione da parte del pubblico, dei media e dei tifosi... Capisco perfettamente i tifosi che leggono e accettano quello che viene detto loro. In tre anni, per quanto si sia scritto sul mio rinnovo di contratto con la Juventus, non ho avuto alcuna conversazione specifica con la dirigenza del club fino alla fine della stagione. L'ultima volta che abbiamo parlato non abbiamo raggiunto l'accordo. Si è parlato molto del fatto che chiedessi varie condizioni, ma c'era molta pressione su di me che mi disturbava, perché so qual è la verità e so cosa è successo per davvero”.

"Non parlerei di una cospirazione. Penso che siano cose normali, che succedono a tutti, soprattutto ai giocatori che entrano nell'ultimo anno di contratto. Ma, come ho detto, per tre anni si è scritto che mi rifiutavo di prolungare il mio contratto con la Juve, che non volevo parlare con la società. L'unica verità è che non ho avuto alcuna conversazione specifica con la società a riguardo. Certo, c'erano voci ma niente di più. Non ci sono state discussioni concrete, non ci siamo seduti a parlarne. E questa roba deve aver in qualche modo influenzato anche i tifosi. Dopotutto, il fatto che mi sia infortunato sei mesi prima della scadenza del mio contratto e il tipo di infortunio che ho subito, credo dica molto sul mio atteggiamento nei confronti della Juventus, indipendentemente dal fatto che io sia all'ultimo o al primo anno di contratto. Ma dev'essere stato difficile. Non è piacevole quando lo stadio ti fischia in un'amichevole contro la squadra Under 23". Ora per Dusan c'è la Turchia e la voglia di ricominciare daccapo in una nuova realtà: "Ho trascorso quattro anni e mezzo fantastici alla Juve, in termini di rapporto, dimensioni della società, tifosi e tutto ciò che comporta l'idea di giocare in uno dei club più grandi del mondo. È stato un grande onore e un grande piacere per me aver avuto l'opportunità di farne parte, indossare la maglia della Juventus, giocare, rappresentare il club e segnare gol. Ancora una volta vorrei ringraziare tutti al club, tutti i tifosi, è stato davvero fenomenale per me e i miei compagni di squadra. Certo, è un enorme peccato non aver avuto l'opportunità di lottare per qualcosa di più, di avere più occasioni per vincere trofei, ma sono sicuro che un club come la Juventus tornerà a farlo il prima possibile".

Vlahovic e la bella frase su Spalletti: "Lo ringrazierò per sempre"

Infine la battuta su Spalletti: "L'infortunio che ho subito è arrivato nel momento meno opportuno. Ringrazio Spalletti per tutto quello che ha fatto per me l'anno scorso, sia quando ero infortunato che quando ero in salute, e per la sua voglia di farmi restare alla Juventus. Se tornerò in bianconero? Nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Anch'io ho commesso degli errori. È tutta questione di giovinezza, inesperienza, imprudenza. Mai dire mai. Nel calcio può succedere di tutto, proprio come nella vita. Perciò non escludo nessuna opzione. Sono molto grato alla Juventus, perché è un club enorme, uno dei più grandi al mondo, il più grande in Italia e per me è stato importantissimo. È un onore aver avuto l'opportunità di farne parte".

Vlahovic e la scelta di giocare nel Besiktas

Vlahovic spiega il motivo per cui alla fine ha scelto il Besiktas: "Hanno cercato di farmi arrivare per tutta l'estate. Il presidente e il direttore sportivo del Besiktas sono venuti a Belgrado, sono rimasti dieci giorni ciascuno e abbiamo parlato. Poi, ovviamente l'allenatore (Vincenzo Italiano, ndr) che conosco molto bene e con cui ho lavorato alla Fiorentina, ha avuto la sua importanza. Questa è forse la cosa più importante".