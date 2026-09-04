Juve, operato Thuram: arrivederci al 2027. La Juve punta su Douglas Luiz

Thuram sotto i ferri, il centrocampo della Juve è in emergenza. Khéphren è stato operato ieri a Lione al ginocchio destro per guarire dalla sindrome femoro-rotulea (condropatia) che lo tormentava ormai dalla fine della scorsa stagione e lo ha costretto ai box durante le amichevoli estive e a rimanere a quota zero minuti nelle prime due giornate di campionato. Dopo tante riflessioni, la scelta dell’intervento è apparsa inevitabile per risolvere definitivamente il problema alla cartilagine così il figlio di Lilian si è affidato al professor Bertrand Sonnery-Cottet, un luminare in materia, per tornare il protagonista che abbiamo ammirato fino a qualche mese fa.