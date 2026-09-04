Juve, operato Thuram: arrivederci al 2027. La Juve punta su Douglas Luiz
Thuram sotto i ferri, il centrocampo della Juve è in emergenza. Khéphren è stato operato ieri a Lione al ginocchio destro per guarire dalla sindrome femoro-rotulea (condropatia) che lo tormentava ormai dalla fine della scorsa stagione e lo ha costretto ai box durante le amichevoli estive e a rimanere a quota zero minuti nelle prime due giornate di campionato. Dopo tante riflessioni, la scelta dell’intervento è apparsa inevitabile per risolvere definitivamente il problema alla cartilagine così il figlio di Lilian si è affidato al professor Bertrand Sonnery-Cottet, un luminare in materia, per tornare il protagonista che abbiamo ammirato fino a qualche mese fa.
Operazione ok, ma Thuram tornerà solo nel 2027
La Signora dovrà rinunciare a lui per tanto tempo, almeno quattro mesi, tanto che Thuram si rivedrà in campo soltanto a inizio 2027. Intanto è già l’ora della ripartenza perché l’intervento chirurgico è «perfettamente riuscito» e già oggi Khéphren inizierà la riabilitazione. Il percorso sarà naturalmente lungo con conseguenze significative per la Juve che perde una delle sue colonne per la prima parte della stagione. Per comprendere basta dare uno sguardo alle statistiche della scorsa stagione che testimoniano l’importanza di Thuram, uno dei più impiegati da Luciano Spalletti con 45 presenze per complessivi 3.136 minuti in campo, accompagnate da 4 gol e 5 assist.
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