Woltemade pronto per la Juve: ecco come Spalletti ha intenzione di usarlo con il Milan



La probabile formazione della Juve

- Yildiz, Khéphren Thuram, Ekhator e Cabal assenti sicuri.in forte dubbio. In una parola: emergenza. La Juve si avvicina al big match contro li Milan con diversi problemi di formazione e rotazioni già ristrette soprattutto a centrocampo. Lo scenario non è semplice perché anche ieri Cambiaso, alle prese con una distorsione alla caviglia destra rimediata contro il Parma, e McKennie si sono allenati a parte; insieme a loro pure il nuovo acquisto, al primo giorno vero e proprio di lavoro con la nuova squadra dopo esser dovuto andare in Inghilterra per risolvere alcune questioni burocratiche. Il senegalese non è al top perché reduce da un fastidio muscolare che gli ha impedito di essere convocato per i primi due appuntamenti di Premier League e quindi al massimo potrà partire dalla panchina. Come lo stesso, per il quale c’erano le maggiori speranze di recupero. Tutto sarà più chiaro oggi dopo l’ultima seduta pre-Milan.

Zhegrova, reduce da un problema muscolare, è invece tornato in gruppo, anche se non tramontano le prospettive di mercato in direzione Arabia Saudita. Pure il neo acquisto Woltemade ha lavorato con i compagni ed è quindi a disposizione di Spalletti: pure lui partirà verosimilmente dalla panchina. La formazione anti-Milan ricalcherà in gran parte quella che ha battuto il Parma: Kolo Muani sarà il centravanti, con Woltemade pronto a entrare, con alle spalle Conceiçao a destra, Nico Gonzalez al centro e Boga a sinistra (Alajbegovic pronto all’uso a gara in corso). A centrocampo, avanti con il tandem Locatelli-Douglas Luiz mentre in difesa si va verso la conferma di Lucumi accanto a Bremer al centro e di Kalulu a destra e Celik a sinistra, con Vicario in porta.