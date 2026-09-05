Woltemade pronto per la Juve: ecco come Spalletti ha intenzione di usarlo con il Milan
La probabile formazione della Juve
Zhegrova, reduce da un problema muscolare, è invece tornato in gruppo, anche se non tramontano le prospettive di mercato in direzione Arabia Saudita. Pure il neo acquisto Woltemade ha lavorato con i compagni ed è quindi a disposizione di Spalletti: pure lui partirà verosimilmente dalla panchina. La formazione anti-Milan ricalcherà in gran parte quella che ha battuto il Parma: Kolo Muani sarà il centravanti, con Woltemade pronto a entrare, con alle spalle Conceiçao a destra, Nico Gonzalez al centro e Boga a sinistra (Alajbegovic pronto all’uso a gara in corso). A centrocampo, avanti con il tandem Locatelli-Douglas Luiz mentre in difesa si va verso la conferma di Lucumi accanto a Bremer al centro e di Kalulu a destra e Celik a sinistra, con Vicario in porta.
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