Spalletti risponde a Chivu sulla Juve lontana l'anno scorso. Poi elogia Woltemade: "Parte dalla panchina, ma..."
"Mi è sembrato che Chivu abbia detto ciò che pensa: è stato sincero, mi piacciono le persone sincere". Luciano Spalletti commenta così, alla vigilia di Juve-Milan, le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro che aveva sottolineato come bianconeri e rossoneri avessero chiuso il campionato scorso ben distanti dalle prime posizioni. "Le sue parole devono essere uno stimolo, anche se c'era da solo questo stimolo - continua l'allenatore della Juve - perché vogliamo fare il massimo per ridurre il gap con le più forti del campionato. Abbiamo 7 infortunati, ma sono situazioni casuali, problemi tutti diversi fra di loro. Ci sentiamo nella condizione di poter fare una partita da Juve. Abbiamo iniziato col piede giusto dal punto di vista del collettivo, c'è la ricerca di mettere in pratica quello che diciamo".
Spalletti e gli elogi al Milan di Amorim
"Amorim ha le idee chiare, è riuscito a farsi fare una squadra forte: hanno principi di gioco riconoscibili, è un tecnico che ha fatto vedere le sue qualità nello Sporting Lisbona e anche nel Braga", ha proseguito il tecnico della Juve parlando del collega che sfiderà domani sera all'Allianz Stadium. "Anche se sono passate solo due giornate il Milan è una squadra verticale e a piombo, veloce nel ribaltare l'azione e ti costringe a usare un motore uguale alla loro stessa cilindrata - continua in conferenza stampa - e noi proveremo ad esprimere la nostra voglia di vincerla: sarà una bella partita".
"Woltemade? Partirà dalla panchina ma lo farò giocare"
"Equilibrio e adattabilità fanno sì che l'imprevisto possa essere un'opportunità. Adattarsi non è un ripiego ma la competenza di una squadra forte e devi dimostrarlo dentro le dinamiche delle partite. A me la squadra sembra pronta per giocare questa partita, abbiamo le carte in regola per diventare una squadra forte. Non abbiamo fatto tutto quello che volevamo sul mercato ma abbiamo migliorato la rosa, ampliato le soluzioni", ha chiarito Spalletti in merito al calciomercato estivo. Parole a parte su Woltemade: "È un giocatore che ampia i margini di gioco e quando avvicini un giocatore alla porta gli fa sempre piacere. Ha delle caratteristiche che ci possono fare comodo, vediamo di sfruttarle nella maniera corretta. Inizialmente non penso di farlo giocare, però penso possa subentrare. Lui si crea lo spazio da attaccare e può giocare benissimo con Kolo Muani. È una persona straordinaria e fa vedere la qualità caratteriale di stare dentro un gruppo. Ora dobbiamo farlo giocare domani".
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