Allo Stadium spunta anche Luciano Moggi: in tribuna per vedere Juve-Milan
Luciano Moggi presente all'Allianz Stadium di Torino in occasione del big match Juventus-Milan. Pescato dalle telecamere di Dazn durante il cooling break del primo tempo, l'ex direttore generale della Vecchia Signora si è rivisto nella casa della squadra bianconera. Sui social, il dirigente originario di Monticiano è stato salutato dai tifosi juventini con grande affetto e un pizzico di nostalgia.
Moggi presente all'Allianz Stadium per Juve-Milan
Alla Juve dal primo aprile 1994 all'11 maggio 2006, quando lo scandalo Calciopoli mise la parola fine alla sua esperienza bianconera, Luciano Moggi ha fatto capolino oggi all'Allianz Stadium per assistere alla super sfida con il Milan di Ruben Amorim. Beccato dalle telecamere, ha accennato un sorriso compiaciuto e uno sguardo molto attento a quanto stava succedendo sul terreno di gioco.
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