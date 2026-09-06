Rabbia Juve sul gol del Milan, pestone su Kolo Muani. I tifosi: "E il Var non dice niente"

Non mancano le discussione arbitrali dopo Juve-Milan . Entrambe le squadre tornano a segnare nel big match, in campionato non succedeva dal 2021. Il gol di Gatti nell'assedio finale dei bianconeri risponde a quello arrivato al 68' di Cisse . Gran gol del talentino dei rossoneri che aggancia il lancio dalla propria metà campo di Modric, si accentra e con il tiro a giro rasoterra la mette dentro. Un gol che però, secondo i tifosi bianconeri, sarebbe dovuto essere annullato per quanto successo all'inizio dell'azione che ha portato al vantaggio del Milan.

Rabbia social per il gol di Cisse in Juve-Milan: "Serve uniformità"

L'azione della squadra di Amorim parte da un recupero del pallone di De Winter ai danni di Kolo Muani. Poi il lancio di Modric e il gol di Cisse. Dal replay, si vede che il contatto tra i due giocatori c'è, con il difensore dei rossoneri che recupera il pallone sull'attaccante avversario dopo avergli rifilato un pestone sul piede destro. Per l'arbitro però non c'è nulla fa proseguire il gioco e arriva il gol.

Anche dopo la rete c'è il check silenzioso del Var che però non trova nessuna infrazione quindi convalida il gol. Sui social si è scatenata la rabbia dei tifosi della Juventus: "Non servono favori, serve uniformità"; "E il Var non dice niente"; "Il Var guarda e convalida, il calcio è morto".