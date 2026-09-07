Juve senza pace: problema al menisco per Locatelli, quali partite può saltare

Prosegue l'emergenza infortuni in casa Juventus . Luciano Spalletti perde anche Manuel Locatelli , capitano dell'undici bianconero, fermato da un problema al ginocchio dopo il big match con il Milan di Ruben Amorim . Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista nella giornata odierna, presso il J Medical, hanno chiarito l'entità dell'infortunio e i possibili tempi di recupero .

Juve, Spalletti perde anche Locatelli: i tempi di recupero e quante partite può saltare

Dopo gli infortuni patiti da Kenan Yildiz e Khéphren Thuram, entrambi costretti ad operarsi per i rispettivi problemi fisici, finisce ai box anche Manuel Locatelli, uscito malconcio dalla sfida con il Milan. Una partita già affrontata da Spalletti con sette indisponibili: oltre ad Yildiz e Thuram, non convocati McKennie, il neo arrivato Pape Sarr, Cambiaso, Ekhator e Cabal. Per il capitano, si teme un interessamento del menisco e un eventuale terzo intervento nel giro di pochi giorni per un tesserato bianconero. Qualora il classe '98 non dovesse essere sottoposto ad un'operazione, si procederebbe con una terapia conservativa. Ad oggi, Locatelli va verso il forfait contro Sassuolo, NEC (esordio in Europa League) ed Atalanta. Poi, ci sarà una lunga sosta di tre settimane e il ritorno in campo a Cagliari l'11 ottobre alle ore 20:45. Dunque, per quanto concerne i definitivi tempi di recupero, molto dipenderà dalla necessità di intervenire (o meno) chirurgicamente.