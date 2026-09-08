Infortunio Locatelli, diagnosi da incubo: si opera al menisco in Francia. Quanto starà fermo il capitano della Juve
Non c'è pace per la Juve e per Spalletti, costretti a fare i conti con un vero e proprio bollettino da guerra dall'infermeria. L'ultima bruttissima notizia riguarda il capitano bianconero Locatelli: i controlli strumentali a cui si è sottoposto hanno confermato il quadro peggiore ipotizzato dallo staff medico. Per il centrocampista, infatti, si dovrà operare al ginocchio: volerà a Lione per un intervento di ricostruzione a seguito della rottura del menisco esterno. Un trauma pesante che richiederà tempi di recupero non brevi. Quanto starà fuori? Si capirà solo dopo l'operazione: quando il chirurgo potrà vedere lo stato del ginocchio tutto sarà più chiaro.
Juve, Locatelli fermo ai box
L'allarme in casa bianconera è adesso ai livelli massimi. Dopo aver già dovuto rinunciare a due pedine fondamentali come Yildiz e Thuram, il tecnico toscano perde così un altro perno della squadra ma anche un uomo che fa la differenza dentro lo spogliatoio. La diagnosi non lascia spazio a grandi speranze: le probabilità di rivedere Locatelli in campo prima del 2027 sono poche. In serata se ne saprà di più.
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