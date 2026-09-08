Infortunio Locatelli, diagnosi da incubo: si opera al menisco in Francia. Quanto starà fermo il capitano della Juve        

Non c'è pace per la Juve e per Spalletti, costretti a fare i conti con un vero e proprio bollettino da guerra dall'infermeria. L'ultima bruttissima notizia riguarda il capitano bianconero Locatelli: i controlli strumentali a cui si è sottoposto hanno confermato il quadro peggiore ipotizzato dallo staff medico. Per il centrocampista, infatti, si dovrà operare al ginocchio: volerà a Lione per un intervento di ricostruzione a seguito della rottura del menisco esterno. Un trauma pesante che richiederà tempi di recupero non brevi. Quanto starà fuori? Si capirà solo dopo l'operazione: quando il chirurgo potrà vedere lo stato del ginocchio tutto sarà più chiaro.