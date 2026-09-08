Juve, è emergenza vera: Boga fuori 5 settimane, lungo stop per Locatelli!
Locatelli fuori tra i cinque e i sei mesi, Boga cinque settimane. La Juve è sempre più in emergenza. Spalletti perde altre due pedine importanti nel suo scacchiere e, sopratutto, a lungo, il suo capitano.
Infortunio Locatelli: "Intervento di sutura del menisco esterno del ginocchio destro perfettamente riuscito"
Il comunicato ufficiale del club bianconero sulle condizioni di Manuel Locatelli: "A seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nel corso della gara Juventus-Milan, nella giornata odierna Manuel Locatelli è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale del Club, dott. Marco Freschi, presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, è perfettamente riuscita. Da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo previsto".
Juve, infortunio Boga: "Lesione di medio grado del bicipite femorale"
La nota su Jérémie Boga: "Questa mattina Jérémie Boga è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical a seguito di un problema muscolare accusato alla coscia sinistra nella giornata di ieri. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale. Tra due settimane il calciatore sarà sottoposto a nuovi controlli clinici e strumentali per definire con maggiore precisione i tempi di recupero".
I numeri di Locatelli e Boga nell'avvio di stagione con la Juve
Locatelli è costretto a fermarsi dopo aver giocato tutte le prime partite stagionali della Juve da titolare. Suo l'assist per Koopmeiners in Juve-Parma 2-0. Una presenza dall'inizio e due subentri per Boga prima dello stop. Spalletti dovrà pazientare per riaverli entrambi a disposizione.
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