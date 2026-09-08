Locatelli distrutto per il lungo stop: "Juve, non mentirò..."

"Sono distrutto". Senza troppi giri di parole Manuel Locatelli, capitano della Juventus, sfoga la sua delusione per l'infortunio patito al termine della sfida con il Milan e che lo costringerà a rimanere lontano dai campi di gioco per diversi mesi. "Non mentirò, non userò frasi fatte. Sono distrutto. Ho finito la partita l’altra sera e mai mi sarei aspettato di essere investito da tutto questo il mattino dopo", ha ribadito il centrocampista bianconero.

Locatelli scrive ai tifosi: "Devo fermarmi" Locatelli è stato costretto a fermarsi dopo la sfida dello Stadium con il Milan. Si è sottoposto a Lione ad un intervento di sutura del menisco esterno del ginocchio destro. "L’operazione è andata bene, e questo è molto importante. Ora dovrò fermarmi per un po’, e fa male pensare di non poter aiutare i miei compagni, di non poter lottare con loro per questa maglia", ha ribadito.