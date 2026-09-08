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Locatelli distrutto per il lungo stop: "Juve, non mentirò..."

Il capitano bianconero si è sfogato sui social dopo l'intervento al menisco: "Sono distrutto"

2 min

Pubblicato il 08.09.2026, 22:33

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"Sono distrutto". Senza troppi giri di parole Manuel Locatelli, capitano della Juventus, sfoga la sua delusione per l'infortunio patito al termine della sfida con il Milan e che lo costringerà a rimanere lontano dai campi di gioco per diversi mesi. "Non mentirò, non userò frasi fatte. Sono distrutto. Ho finito la partita l’altra sera e mai mi sarei aspettato di essere investito da tutto questo il mattino dopo", ha ribadito il centrocampista bianconero.

Locatelli scrive ai tifosi: "Devo fermarmi"

Locatelli è stato costretto a fermarsi dopo la sfida dello Stadium con il Milan. Si è sottoposto a Lione ad un intervento di sutura del menisco esterno del ginocchio destro. "L’operazione è andata bene, e questo è molto importante. Ora dovrò fermarmi per un po’, e fa male pensare di non poter aiutare i miei compagni, di non poter lottare con loro per questa maglia", ha ribadito.

Locatelli, i tempi di recupero

I tempi di recupero saranno lunghi: il centrocampista potrebbe rientrare in campo solo nel 2027: "Ci vorrà pazienza - ha concluso ma lavorerò in ogni modo per tornare al meglio, come ho sempre fatto. La vita è fatta anche di questi momenti, sta a noi decidere come affrontarli: io lotterò come sempre, coltivando ogni giorno il desiderio di tornare in campo il prima possibile. Grazie per il sostegno. Fino alla fine".

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