La Juve pesca in Next Gen per rinforzare il centrocampo: chi è Owusu, il nome nuovo di Spalletti

TORINO - Dall’emergenza spunta Augusto Owusu . L’infortunio di Locatelli costringe Spalletti a sfruttare risorse nuove. Come il talento della Next Gen, classe 2005, torinese di nascita e cresciuto fin da bambino nel vivaio bianconero , dove è entrato all’età di sette anni. Augusto ha compiuto tutto il percorso nelle giovanili, tranne una parentesi in prestito alla Reggiana nel 2022/23 e dal 2024/25 ha fatto il salto in Next Gen di cui è diventato un punto fermo. Bilancio: 53 presenze, zero gol e due assist.

Il suo secondo nome è... Seedorf!

La professione di centrocampista ce l’ha già nel secondo nome, Seedorf, scelto dal papà in omaggio all’ex campione olandese di Real Madrid, Inter e Milan. Owusu è un giocatore di grande fisicità, dinamismo e con importanti doti atletiche che può giocare sia davanti alla difesa, sia da centrocampista “box to box” che recupera palla e guida la transizione offensiva. Spalletti l’ha valutato da vicino in estate portandolo in tournée e l’ha promosso: niente prestito per lui ma avanti con la Next Gen. E ora con i grandi.