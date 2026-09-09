La Juve pesca in Next Gen per rinforzare il centrocampo: chi è Owusu, il nome nuovo di Spalletti

Bianconeri alle prese con tante assenze: il ko di Locatelli costringe l'allenatore a trovare altre soluzioni
Filippo Bonsignore
Filippo Bonsignore

2 min

Pubblicato il 09.09.2026, 08:18 (Aggiornato il 09.09.2026, 08:32)

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TORINO - Dall’emergenza spunta Augusto Owusu. L’infortunio di Locatelli costringe Spalletti a sfruttare risorse nuove. Come il talento della Next Gen, classe 2005, torinese di nascita e cresciuto fin da bambino nel vivaio bianconero, dove è entrato all’età di sette anni. Augusto ha compiuto tutto il percorso nelle giovanili, tranne una parentesi in prestito alla Reggiana nel 2022/23 e dal 2024/25 ha fatto il salto in Next Gen di cui è diventato un punto fermo. Bilancio: 53 presenze, zero gol e due assist.

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Il suo secondo nome è... Seedorf!

La professione di centrocampista ce l’ha già nel secondo nome, Seedorf, scelto dal papà in omaggio all’ex campione olandese di Real Madrid, Inter e Milan. Owusu è un giocatore di grande fisicità, dinamismo e con importanti doti atletiche che può giocare sia davanti alla difesa, sia da centrocampista “box to box” che recupera palla e guida la transizione offensiva. Spalletti l’ha valutato da vicino in estate portandolo in tournée e l’ha promosso: niente prestito per lui ma avanti con la Next Gen. E ora con i grandi

 

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