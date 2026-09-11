Bremer e la scelta di Spalletti: perché il difensore è il nuovo capitano

Da Locatelli a Bremer, è staffetta di capitani. La pioggia di infortuni ha messo fuori dai giochi Manuel e apre la strada alla novità: la fascia passa sul braccio di Gleison. Sarà il brasiliano a ereditare i gradi di leader, sarà lui a guidare il gruppo nel pieno di un’emergenza inattesa ma pesante nei possibili riflessi che potrebbe avere sul lungo termine. Bremer nuovo uomo forte, insomma, e non è certo una sorpresa perché il centrale è uno degli insostituibili nelle idee di Luciano Spalletti, un punto di riferimento in campo, ma anche una delle voci più ascoltate nello spogliatoio.