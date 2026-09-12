Spalletti cerca soluzioni per l’attacco Juve: c’è anche l’ipotesi Woltemade dietro Kolo Muani

Meglio la fantasia di Alajbegovic o la potenza di Woltemade? Luciano Spalletti riflette alla vigilia della trasferta insidiosa in casa del Sassuolo, smonta e rimonta un attacco che deve trovare una adeguata prolificità, dopo aver realizzato 4 gol nelle prime tre giornate evidenziando il solito problema già emerso in passato: tanto gioco, tante occasioni ma poca concretezza. Così il tecnico bianconero cerca la soluzione che permetta la svolta e di superare anche l’emergenza infortuni che ha colpito anche là davanti, con Yildiz fuori fino a dicembre, Ekhator per un paio di mesi e Boga per cinque settimane. Il quadro non è roseo, insomma, anche se le frecce all’arco di Lucio non mancano. La prolungata assenza del Dieci, unita a quella di Boga, apre la strada ad Alajbegovic, uno dei colpi più interessanti in prospettiva, che avrà subito minuti e responsabilità crescenti nonostante Spalletti avesse immaginato per lui un inserimento più morbido, passo dopo passo.