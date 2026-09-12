Spalletti cerca soluzioni per l’attacco Juve: c’è anche l’ipotesi Woltemade dietro Kolo Muani
Il tecnico a caccia di gol, lavora a soluzioni. Ne ha due al vaglio per il suo 4-2-3-1. Il bosniaco vice Yildiz e allo studio anche Nick dietro l’ex Psg. Con il tedesco gli esterni dei 3 sarebbero Nico e Chico
Meglio la fantasia di Alajbegovic o la potenza di Woltemade? Luciano Spalletti riflette alla vigilia della trasferta insidiosa in casa del Sassuolo, smonta e rimonta un attacco che deve trovare una adeguata prolificità, dopo aver realizzato 4 gol nelle prime tre giornate evidenziando il solito problema già emerso in passato: tanto gioco, tante occasioni ma poca concretezza. Così il tecnico bianconero cerca la soluzione che permetta la svolta e di superare anche l’emergenza infortuni che ha colpito anche là davanti, con Yildiz fuori fino a dicembre, Ekhator per un paio di mesi e Boga per cinque settimane. Il quadro non è roseo, insomma, anche se le frecce all’arco di Lucio non mancano. La prolungata assenza del Dieci, unita a quella di Boga, apre la strada ad Alajbegovic, uno dei colpi più interessanti in prospettiva, che avrà subito minuti e responsabilità crescenti nonostante Spalletti avesse immaginato per lui un inserimento più morbido, passo dopo passo.
Alajbegovic e i segnali positivi
Il decollo è stato invece necessariamente accelerato, così Kerim è stato titolare per la prima volta in Serie A domenica scorsa contro il Milan, un esordio dal primo minuto decisamente promettente. Il talento bosniaco infatti non difetta certo di classe ma anche di personalità e sfrontatezza tanto che nell’ora abbondante in cui è rimasto in campo ha mandato segnali significativi. Partendo da sinistra, proprio come Kenan, prende palla e converge per andare al tiro o inventare per i compagni. Adesso dovrebbe toccare di nuovo a lui domani contro il Sassuolo, in un reparto offensivo completato da Conceiçao a destra e Nico Gonzalez al centro, tutti e tre alle spalle di Kolo Muani.
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