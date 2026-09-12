La carica di Woltemade: "Voglio vincere con la Juve". E sul paragone con Ibrahimovic...

"Ho tante cose da imparare qui, tante cose da capire, a cominciare dalla lingua, ma non vedo l'ora e sono molto contento di essere qui. Questo è il miglior club in Italia e lo stile di vita in questo paese mi piace tantissimo". Nick Woltemade si presenta ai tifosi bianconeri. Alla vigilia della gara con il Sassuolo, valevole per la quarta giornata di campionato, il nuovo attaccante della Juventus svela sogni, segreti e le sue ambizioni.

Il primo incontro con Spalletti

Il tecnico Luciano Spalletti lo ha recentemente paragonato ad un frisone. "Non ho mai visto quella razza di cavallo in Germania, ma so che l'intento era descrivermi come un giocatore alto, ma bravo con la palla, un bravo ragazzo che sta bene con tutti. Spero un giorno di vederlo dal vivo questo cavallo, per ora posso fidarmi e credergli sulla parola". Woltemade ricorda il primo incontro con il tecnico bianconero: "Quando ho incontrato Spalletti per la prima volta con la mia famiglia abbiamo pensato tutti una sola cosa: aura. Ha un'aura enorme, sembra calmo, ma è molto chiaro in quello che vuole sia dentro il campo sia fuori; mi sta aiutando tanto e ha subito iniziato a lavorare molto con me per farmi migliorare. Sono sicuro che diventerò un giocatore migliore con lui".