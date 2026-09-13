Woltemade, tocca a te: Spalletti sta pensando ad una mossa contro il Sassuolo. E la Juve freme

TORINO - È l ’ora di Woltemade. «O prima o dopo domani sarà della partita» assicura Luciano Spalletti. La Juve vuole scoprire sempre di più il suo nuovo attaccante, arrivato quasi sul gong del mercato: un primo assaggio si è avuto contro il Milan con l’ingresso nella ripresa e una manciata di minuti promettenti in cui il tedesco ha sfiorato anche il gol. Lucio l’ha preferito a Zirkzee per la sua fisicità imponente (è alto 198 centimetri) unita a una qualità non comune per un giocatore di tale stazza. Uomo d’area di rigore, sì, ma anche calciatore rapido e agile nei movimenti con il pallone, in grado di assicurare una duttilità tale che gli può permettere di giocare anche alle spalle della prima punta, Kolo Muani in questo caso, e aprire spazi. «Il suo inserimento è già stato fatto - assicura il tecnico - si è fatto apprezzare da tutti fin dal primo allenamento. Ci ha fatto vedere che sa stare in campo e ricoprire più ruoli». Quindi il suo momento sta per scoccare, che sia dal via o a gara in corso poco cambia.

Spalletti si attende da Nick quell’apporto che è mancato la scorsa stagione e che ha fortemente richiesto sul mercato. Fisicità, capacità tecnica, occupazione dell’area di rigore. «Sicuramente - racconta Woltemade a Dazn - posso giocare come numero 10 alle spalle della punta, muovendomi intorno come ho fatto allo Stoccarda e come ho già fatto contro il Milan con Kolo Muani, ma siamo intercambiabili». Il gigante di Brema è cresciuto nel Werder e poi è sbocciato allo Stoccarda e all’Europeo Under 21 del 2025, trampolino di lancio verso il trasferimento milionario (80 più bonus) al Newcastle. In Premier League ha collezionato 11 gol e 5 assist in 51 presenze - tre reti sono state realizzate di testa, le altre tutte con il destro (compreso un rigore) - ma la sua stagione è andata avanti sull’altalena. La Juve è l’occasione del riscatto ma anche l’opportunità del grande salto della carriera.