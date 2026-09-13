Spalletti non si nasconde: "Partita sanguinosa per la Juve, da tutti i punti di vista"
La Juventus cade in casa del Sassuolo: dopo aver recuperato per ben due volte il risultato nel finale della partita, i biaconeri subiscono il gol del definitivo 3-2 in ripartenza dall'ex Adzic al quarto minuto di recupero. Luciano Spalletti nel post partita ha provato a spiegare ai microfoni di DAZN la mancanza di equilibrio dei suoi nei minuti finali: "È una sconfitta che brucia eccessivamente perché la squadra la poteva anche aver vinta. La squadra ha perso equilibri e ragione per vincerla, attaccando in 8 su una palla in cui bisogna rimanere perlomeno in parità numerica. Ma il gol del 3-2 lo potevamo fare anche noi, i giocatori hanno tentato di andarla a vincere e sono io che l'ho stimolato. Forse hanno eseguito troppo alla lettera quello che ho chiesto perché poi si sono riversati in troppi in area per ribaltare la gara. Bisogna però prendere anche l'intenzione positiva della squadra per vincerla in tutte le maniere. Poi si perde il pallone invece di chiudere la partita e si lasciano questi spazi qui, c'è sicuramente una nostra colpa ma nasce tutto dalla voglia di ribaltarla".
Le parole di Spalletti dopo Sassuolo-Juve
Poi l'analisi sulla partita di Kolo Muani e Zhegrova: "Ce la dobbiamo giocare di più su Kolo Muani e lo facciamo poco. Serve giocarla sulla prima punta e andando a sostegno. In alcuni casi lui deve essere più cattivo. Zhegrova? Ha questa qualità qui, diventa imprendibile quando crea gli uno contro uno nello stretto. Poi magari una palla la tiene troppo senza servire Kalulu e si esalta più il dribbling. Poi magari perde un pallone facile e non ha la qualità di rincorrere. Però se fai una partita offensiva e riesci a giocarla nella loro metà campo, Zhegrova è un giocatore incredibile". Infine, su Aquilani: "Uno che aveva qualità quando giocava. Ora questa qualità si riconosce nella sua squadra. Loro sono stati avvantaggiati anche dalle nostre perdite di equilibrio".
Spalletti: "Non si può perdere la palla così..."
Questo, invece, le dichiarazioni a Sky Sport: "Si può rimanere 2 contro 3 così nell'ultima azione? Non si può rimanere. Là siamo 8 contro 7, si può perdere una palla in un vicolo cieco invece di farla girare e tirare in porta. Partita sanguinosa, perché ci costa molto, sia a livello di entusiasmo, sia a livello di classifica... a qualsiasi livello. Stasera hanno tentato di fare quello che ho chiesto. A fine primo tempo non mi bastava quello che si stava facendo. Nel secondo hanno tentato di fare di più, poi che ci sia da avere equilibrio e una testa sempre lucida in qualsiasi situazione è vero. Lì bisognava essere più bravi. Tutti pensavano che il pallone finisse in area per il duello in area, invece è stata persa".
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