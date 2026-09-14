Spalletti a rischio esonero? Carnevali non ha dubbi: "Cambiare allenatore non è nel mio spirito"

TORINO - "Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire: bisogna dare tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari": così l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali, sulla posizione di Luciano Spalletti dopo la sconfitta del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia contro il Sassuolo. "Luciano è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto - dichiara Carnevali ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' -. Poi con la nostra area sportiva, con Massara, Ottolini e tutto il gruppo di lavoro, ci vuole anche un po' di tempo. Dobbiamo lavorare senza pensare a quello che è stato fatto oggi o soprattutto a quello che è stato fatto nel passato, dobbiamo cercare di guardare quello che possiamo fare domani. Oggi il risultato è negativo, dobbiamo lasciarcelo già alle spalle. Nel calcio ci sono i cicli, a volte si è all'apice e altre volte si è in difficoltà. Obiettivi stagionali? Vincere, poi si può arrivare nelle prime tre o quattro cercando sempre di fare il massimo, ma le chiacchiere contano poco e nulla. Noi abbiamo soltanto un sistema per crescere e credo che la voglia di lavorare non manchi a nessuno. L'obiettivo è proprio questo".