Spalletti a rischio esonero? Carnevali non ha dubbi: "Cambiare allenatore non è nel mio spirito"
TORINO - "Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire: bisogna dare tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari": così l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali, sulla posizione di Luciano Spalletti dopo la sconfitta del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia contro il Sassuolo. "Luciano è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto - dichiara Carnevali ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' -. Poi con la nostra area sportiva, con Massara, Ottolini e tutto il gruppo di lavoro, ci vuole anche un po' di tempo. Dobbiamo lavorare senza pensare a quello che è stato fatto oggi o soprattutto a quello che è stato fatto nel passato, dobbiamo cercare di guardare quello che possiamo fare domani. Oggi il risultato è negativo, dobbiamo lasciarcelo già alle spalle. Nel calcio ci sono i cicli, a volte si è all'apice e altre volte si è in difficoltà. Obiettivi stagionali? Vincere, poi si può arrivare nelle prime tre o quattro cercando sempre di fare il massimo, ma le chiacchiere contano poco e nulla. Noi abbiamo soltanto un sistema per crescere e credo che la voglia di lavorare non manchi a nessuno. L'obiettivo è proprio questo".
Juve, Carnevali: "Sconfitta con il Sassuolo? Spero sia di insegnamento"
Carnevali difende dunque l'ex ct della Nazionale nonostante il ko contro i neroverdi di Aquilani abbia fatto rumore: "Se guardiamo il risultato è negativo, abbiamo commesso errori che la Juve non può fare pur creando occasioni, ma fa parte del percorso di crescita di squadra e società - aggiunge Carnevali - abbiamo cercato di vincere a tutti i costi perdendo equilibrio contro una squadra forte come il Sassuolo: di positivo trovo lo spirito di trovare a tutti costi il risultato, spero che questa sconfitta sia di insegnamento e le colpe non sono solo della difesa, ma di tutti noi". Ora per la Juve è già tempo di guardare avanti, con l'esordio in Europa League in programma giovedì 17 settembre (ore 21) contro gli olandesi del Nec Nijmegen all'Allianz Stadium e poi domenica 20 settembre contro l'Atalanta di Sarri. "Dobbiamo cercare il massimo risultato, c'è ancora molto da fare per competere per lo scudetto e l'Europa League, pur non essendo un torneo facile, può essere e diventare un'opportunità", afferma Carnevali.
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