Tifosi della Juve contro Spalletti sui social: "Conte è libero". Ma Carnevali frena
Due vittorie nelle prime quattro di campionato, un pareggio e una sconfitta nelle ultime due contro Milan (1-1) e Sassuolo (3-2): l'avvio di stagione della Juventus non è stato come a Torino immaginavano. E anche se l'ad Carnevali conferma che cambiare Spalletti non è un'opzione, sui social molti tifosi si scagliano contro l'allenatore bianconero, reo - secondo alcuni - di non esprimere un calcio piacevole e votato all'attacco.
Il processo social a Spalletti
L'ultima partita contro il Sassuolo non ha aiutato Spalletti, anzi è partito online il processo social al tecnico ex Napoli, additato come principale responsabile dell'andamento altalenante della Juventus. "Spalletti è fuori dal progetto tecnico da quando Carnevali e Massara sono entrati in Juventus", scrive un utente, "vuoi vedere la Juve di Spalletti trovi la Juve di Allegri", è il giudizio di un altro. E c'è anche chi invoca il ritorno in bianconero di Antonio Conte: "È libero...". La società per ora non cambia direzione e va dritta con Spalletti, sul quale ha puntato dalla stagione scorsa per la rinascita della Juve.
Il calendario Juve
La Juve e Spalletti cercano riscatto, il 3-2 di Reggio Emilia è fresco ma deve essere messo da parte per ripartire immediatamente. Anche perché a Torino arriva il Nec per l'esordio in Europa League, un appuntamento da non fallire tre giorni prima della sfida all'Atalanta dell'ex Sarri, di nuovo allo Stadium. Due partite in casa da non sbagliare per ritrovare fiducia e il consenso popolare prima della sosta per le nazionali.
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