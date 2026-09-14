Tifosi della Juve contro Spalletti sui social: "Conte è libero". Ma Carnevali frena

Due vittorie nelle prime quattro di campionato, un pareggio e una sconfitta nelle ultime due contro Milan (1-1) e Sassuolo (3-2): l'avvio di stagione della Juventus non è stato come a Torino immaginavano. E anche se l'ad Carnevali conferma che cambiare Spalletti non è un'opzione, sui social molti tifosi si scagliano contro l'allenatore bianconero, reo - secondo alcuni - di non esprimere un calcio piacevole e votato all'attacco.

Serie A Adzic punisce la Juve al 94' con il più classico dei gol dell'ex: la fotosequenza Guarda la gallery Il processo social a Spalletti L'ultima partita contro il Sassuolo non ha aiutato Spalletti, anzi è partito online il processo social al tecnico ex Napoli, additato come principale responsabile dell'andamento altalenante della Juventus. "Spalletti è fuori dal progetto tecnico da quando Carnevali e Massara sono entrati in Juventus", scrive un utente, "vuoi vedere la Juve di Spalletti trovi la Juve di Allegri", è il giudizio di un altro. E c'è anche chi invoca il ritorno in bianconero di Antonio Conte: "È libero...". La società per ora non cambia direzione e va dritta con Spalletti, sul quale ha puntato dalla stagione scorsa per la rinascita della Juve.