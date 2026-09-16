La Juve e l’ombra di Conte: Spalletti deve subito rilanciarsi contro Nec e Atalanta

Sic transit gloria mundi, come sono effimere le cose nella vita. Antonio Conte ritorna nella short list della Juventus, un anno (e pochi mesi) dopo il grande rifiuto, quando i bianconeri avevano atteso invano la riunione con De Laurentiis che ne avrebbe dovuto sancire il divorzio dal Napoli. Condizionale d’obbligo e mai così adatto, visto quanto è successo dopo. Come la conferma di Igor Tudor, traghettatore confermato per mancanza di alternative - e di prima scelta, Conte appunto, senza contare il teatrino di Comolli con Gasperini, a posteriori un autogol - mentre l’arrivo di Luciano Spalletti era l’inizio di un progetto. Poi il rinnovo contrattuale il 10 aprile scorso quando non aveva ancora centrato l'obiettivo Champions, incartandosi alla penultima contro una Fiorentina già salva e lasciando via libera a Roma e Como. Il toscano è stato graziato dai risultati come nessuno nel recente passato, visto che la Juventus centrava il quarto posto senza penalizzazioni dal 2011-12.