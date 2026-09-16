Tutto in piazza, Buffon esclusivo: guarda l'intervista completa sul canale YouTube del Corriere dello Sport

Ci sono le parate, i trofei, le grandi notti di Champions, un Mondiale conquistato nel 2006 e una carriera che ha segnato un'epoca del calcio italiano. Ma dietro il Gigi Buffon portiere c'è anche un uomo che ha attraversato momenti di difficoltà, dubbi, errori e scelte personali. È questo il lato più intimo dell'ex numero uno della Nazionale emerso nell'intervista concessa al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni per il podcast Tutto in piazza.

"Gli errori ti aiutano a crescere, ne ho fatti tanti ma mi sono sempre perdonato"

Il viaggio di Buffon parte da una domanda apparentemente semplice, ma che apre una riflessione molto più profonda: ci si può sentire scomodi facendo ciò che per una vita si è fatto in maniera naturale? “Ognuno di noi attraversa dei momenti in cui si prova un certo disagio a fare quello che ha sempre fatto in maniera naturale. Ma gli errori servono a crescere se sei tu che paghi in prima persona e ci metti la faccia. Io ne ho fatti moltissimi ma mi sono sempre perdonato”.

Buffon: "Sceglierei di nuovo Gattuso"

Buffon torna poi sul capitolo Nazionale: “Dopo l’eliminazione contro la Bosnia ho scelto di andare via e ne sono uscito benissimo perché sono uno dei pochi italiani che si prende la responsabilità e si toglie dai coglioni, mentre invece tanti altri vogliono sempre tornare”. E sulla scelta di Gattuso è nettissimo: "Io ho spinto per averlo come ct e lo farei ancora adesso, era l’uomo giusto per il momento che stavamo attraversando. Non è un rigore sbagliato a cambiare la mia idea”.

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L’ex fuoriclasse azzurro parla anche di Conte e Allegri, delle incompresioni avute nel 2010 con la Juve, della sua stima speciale per Tevez e Dani Alves e la sua preferenza tra Fabregas e Gasperini, fino ai problemi della Juve attuale. È un Buffon senza maschere quello che emerge dall'intervista a Zazzaroni: il campione che parla degli errori, dell'inquietudine, della pressione e della necessità di scegliere, a un certo punto della propria vita, non ciò che il calcio si aspetta da lui, ma ciò che lo rende felice. Non perdetevi l’intervista sul canale YouTube del Corriere dello Sport.