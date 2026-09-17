Spalletti cambia la Juve: si va all’attacco in Europa. Nuove idee per la sfida con il Nec

TORINO - Le locandine di Conte sono appese, non da ieri, sotto ai portici e in alcune pasticcerie rinomate di Torino. Fanno parte della cornice, inseguono la Juve come un’ombra e rispuntano ogni volta in cui non vince. Quasi inevitabile dopo le scosse di inizio estate, la Champions consegnata in volata alla Roma e al Como, l’addio di Comolli. Lucio ha le spalle larghe e sa di doversi confrontare con le aspettative e anche un inizio di stagione un po’ così, per non dire terrificante come lo scivolone di Reggio Emilia. Si era messo in discussione da solo a fine campionato, difeso e confermato dalla proprietà a distanza di appena due mesi dal rinnovo del contratto. Il rapporto con John Elkann è solido, Carnevali lo ha blindato, Massara lo ha seguito e coinvolto in sede di mercato, alcune scelte e la composizione dell’organico lasciano qualche interrogativo, ma non può essere solo il ko con il Sassuolo a rimettere in discussione una strategia su cui alla Continassa lavorano con intensità da inizio luglio e facendo attenzione ai conti. La continuità fa la differenza, ma a qualsiasi allenatore servono i risultati per andare avanti e alla Juve il comandamento vale ancora di più. Lo racconta lo statuto, si gioca per vincere anche quando non si è attrezzati per riuscirci con facilità.