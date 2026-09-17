I convocati per Juve-Nec: Spalletti convoca McKennie, fuori Cambiaso

Cambiaso non ce la fa: out per Juve-Nec

L'ex Schalke 04 ha recuperato a pieno dall'infortunio e torna a disposizione di Spalletti per la prima partita europea della Juventus in questa stagione. Era rientrato in gruppo insieme a lui anche Andrea Cambiaso, che però è rimasto fuori dalla lista dei convocati. Il classe 2000 era entrato nei finali delle partite contro Frosinone e Parma, per poi saltare Milan e Sassuolo per un distorsione alla caviglia. Rimangono ai box i vari lungodegenti: Kenan Yildiz, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Emanuel Ekhator, Juan Cabal e Jérémie Boga. Non saranno a disposizione di Spalletti anche Kelly, per squalifica, ed Edon Zhegrova, protagonista contro il Sassulo con una doppietta ma lasciato fuori nella lista Uefa.

Juve, i convocati per il Nec

Date le diverse assenza, Spalletti ha dovuto convocare anche tre ragazzi dalla Juventus Next Gen: Elimighale, Owusu e Pagnucco. Di seguito la lista completa dei giocatori a disposizione di Spalletti: