I convocati per Juve-Nec: Spalletti convoca McKennie, fuori Cambiaso

Lo statunitense torna a disposizione dopo aver superato l'affatticamento muscolare. Salta la sfida anche Kelly per squalifica
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Pubblicato il 17.09.2026, 14:04

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Esordio stagionale in Europa League per la Juventus. I bianconeri affrontano il NEC Nijmegen nella sfida valida per la prima giornata della League Phase. La squadra di Spalletti affronta gli olandesi dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo in campionato. Per riscattarsi, l'allenatore potrà contare sul recupero di una pedina fondamentale come Weston McKennie. Lo statunitense aveva giocato l'esordio in campionato contro il Frosinone da titolare, per poi saltare le sfide contro Parma, Milan e Sassuolo per un affaticamento muscolare. 

 

Juve, arriva l'Europa League: Spalletti freestyle, tornano McKennie e Cambiaso
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Cambiaso non ce la fa: out per Juve-Nec

L'ex Schalke 04 ha recuperato a pieno dall'infortunio e torna a disposizione di Spalletti per la prima partita europea della Juventus in questa stagione. Era rientrato in gruppo insieme a lui anche Andrea Cambiaso, che però è rimasto fuori dalla lista dei convocati. Il classe 2000 era entrato nei finali delle partite contro Frosinone e Parma, per poi saltare Milan e Sassuolo per un distorsione alla caviglia. Rimangono ai box i vari lungodegenti: Kenan Yildiz, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Emanuel Ekhator, Juan Cabal e Jérémie Boga. Non saranno a disposizione di Spalletti anche Kelly, per squalifica, ed Edon Zhegrova, protagonista contro il Sassulo con una doppietta ma lasciato fuori nella lista Uefa. 

 

La probabile formazione della Juve di Spalletti contro il Nec Nijmegen
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Juve, i convocati per il Nec

Date le diverse assenza, Spalletti ha dovuto convocare anche tre ragazzi dalla Juventus Next Gen: Elimighale, Owusu e Pagnucco. Di seguito la lista completa dei giocatori a disposizione di Spalletti:

  • Portieri: Vicario, Grabara, Pinsoglio;
  • Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kalulu, Lucumi, Pagnucco;
  • Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr, Owusu;
  • Attaccanti: Conceicao, Kolo Muani, Alajbegovic, Woltemade, Gonzalez, Elimoghale.

 

 

 

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