Kolo Muani, ora arriva il bello: dal Nec all’Atalanta. La Juve se lo coccola

TORINO - Il momento tanto atteso è scoccato dopo 371 minuti. Sono servite quattro partite e un pezzetto a Kolo Muani per festeggiare il primo gol della sua seconda vita in bianconero. La pressione era in aumento sul bomber francese, tornato alla Juve dopo un inseguimento durato un anno e tre sessioni di mercato per concretizzare il quale è stato necessario un investimento significativo da 38 milioni più 12 di bonus. In tutto fa 50 milioni e l’ammontare della spesa sostenuta per riportare Randal alla Continassa stava diventando un fardello importante sulle spalle dell’attaccante, che non è riuscito a replicare l’avvio della sua prima esperienza italiana. Kolo Muani era arrivato a Torino nel mercato invernale del 2025 e aveva avuto un impatto super: tutti i palloni che toccava diventavano oro, tanto che era riuscito a segnare 5 gol nelle prime tre partite con la Signora. In tutto, a fine stagione, furono 10 reti, più 3 assist, in 22 presenze che contribuirono a trascinare la Juve allora guidata da Igor Tudor in Champions.