Dieci più McKennie: Spalletti lo mette dappertutto e gli infortuni alla Juve si sentono di meno

Wes, la coperta di Lucio. Dove lo metti, sta. Un uomo per tutte le stagioni, la vera chiave tattica della Juve. Rientro decisivo per transitare verso la difesa a tre e coprirsi meglio, non solo perché l’atteggiamento tattico e il pressing “allo sbaraglio” del Nec Nijmegen consigliava una linea a cinque e la fase di attesa con palla lunga per ribaltare il gioco. Spalletti voleva recuperare l’americano a ogni costo. Si sapeva perché. Un attaccante in meno, un centrocampista in più. Ecco il vero cambiamento. «Non so se definire un ruolo per McKennie. Lui può fare tutto» ha spiegato Lucio nella notte dell’Allianz Stadium. Se si fosse spostato nella posizione di trequartista, con gli stessi undici titolari scelti per l’esordio in Europa League, la Juve avrebbe potuto interpretare il 4-2-3-1. Spalletti era più disteso e rilassato dopo i cinque gol agli olandesi. Ha fatto capire che ora, considerando l’emergenza, andrà avanti con il 3-4-2-1. «Mi sembra abbiate detto che andavamo un po’ troppo a giro per il campo» ha sottolineato con un filo di ironia, riferendosi al crollo del Mapei, quando la squadra (non solo in occasione del 3-2 di Adzic) si era fatta infilare in campo aperto, con le distanze lunghe e la squadra spaccata in due. Wes, è chiaro, ha permesso di cambiare e di tornare al vestito tattico della stagione passata, occupando la fascia sinistra. «L’anno scorso, giocando in questo modo, abbiamo vinto tante partite». Dettaglio significativo. Celik occupava la fascia destra. Dopo sessanta minuti, per dare respiro all’americano, è entrato Bremer, il turco è tornato sulla corsia sinistra e Kalulu è avanzato per gestire, come succedeva con Tudor.