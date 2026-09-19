Juve senza pace, si infortuna anche Grabara: il portiere ko in allenamento
Juve senza pace: infortunio per Grabara. Il portiere polacco, arrivato in bianconero lo scorso 25 agosto dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto, è stato costretto a fermarsi durante l'allenamento di questo pomeriggio. Neppure il tempo di godersi il debutto da titolare, in Europa League, contro gli olandesi del Nec, e l'estremo difensore si ritrova costretto a fermarsi: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.
Infortunio Grabara, il comunicato della Juve
Il comunicato ufficiale della Juve: "A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato durante l’allenamento di questo pomeriggio, Kamil Grabara è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni a consulti ortopedici per definire l’iter terapeutico".
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