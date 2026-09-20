La Juve riparte dall’Atalanta ma Spalletti perde Grabara: rottura del crociato e stagione finita
TORINO - Voglia di conferme. Necessità di conferme. La goleada di coppa è stata tonificante per tutto il mondo bianconero ma per capire se la Juve è davvero guarita è necessario passare dall’esame Atalanta. Il livello si alza naturalmente rispetto al Nec, che si è dimostrato l’avversario ideale per prendere una boccata d’aria fresca e ripartire dopo il capitombolo con il Sassuolo. Il bivio Dea dirà la verità, insomma, a neanche settantadue ore dall’impegno di Europa League e con la Signora sempre più in emergenza. La lista degli infortunati infatti si allunga: agli assenti “storici” Ekhator, Yildiz, Khéphren Thuram, Cabal, Locatelli e Boga si aggiungono Cambiaso, ieri ancora a parte tanto che tornerà dopo la sosta, e soprattutto Grabara. Il portiere polacco, prelevato quest’estate in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg dopo la partenza di Perin e fresco di convincente esordio in coppa, in allenamento ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e a breve sarà operato. La sua stagione, di fatto, è già finita perché ne avrà per 6-8 mesi e per la Juve sono guai almeno fino a gennaio quando tornerà sul mercato per trovare un vice Vicario da aggiungere a Pinsoglio, che resta in questo momento l’unica alternativa (contro l’Atalanta verrà convocato il classe 2007 Riccardo Radu). Per i bianconeri è una vera e propria maledizione: si tratta del quarto intervento chirurgico in tre settimane dopo quelli subiti da Yildiz, Khéphren Thuram e Locatelli con conseguenze serissime in termini di tempi di recupero.
Juve, Spalletti vara il turnover
Non c’è pace quindi per la Juve che dovrà andare anche oltre la sfortuna. Spalletti si affiderà a un turnover ragionato, come già accaduto in Europa League, per gestire energie e minuti. Lucio ripartirà dal 3-4-2-1, ovvero dal nuovo-vecchio vestito attorno al quale la Signora ha costruito certezze ormai consolidate. La soluzione consente infatti di avere un maggiore equilibrio e una maggiore solidità e Spalletti l’ha già utilizzata più volte la scorsa stagione all’alba del suo mandato. Difesa a tre, quindi con Bremer di nuovo nel cuore del reparto in mezzo a Kalulu e Lucumi, davanti a Vicario; pure il portiere aveva iniziato dalla panchina giovedì, come Gleison e come Conceiçao. Anche il portoghese tornerà nell’undici iniziale sulla trequarti, sulla stessa linea di Nico Gonzalez. L’impatto avuto dall’argentino in questa prima parte di stagione è stato eccezionale ed è ormai uno dei leader del gruppo, tanto che Lucio non può fare a meno della sua classe ma anche della sua personalità e della sua intensità. Alajbegovic partirà così verosimilmente dalla panchina. Nico è una delle chiavi tattiche insieme a McKennie: il texano, recuperato dopo tre settimane d’assenza, con il Nec ha confermato un’altra volta, se mai ce ne fosse bisogno, perché è insostituibile. «Wes è tutto nel calcio - ha riassunto il tecnico -. Basta che gli chieda di passare dalla fascia al centro e il modulo torna quello di prima». È sufficiente infatti che dalla sinistra McKennie traslochi sotto punta e la Juve si trasforma, passando al 4-2-3-1 anche grazie allo spostamento di Celik a sinistra.
Juve, ballottaggio in mezzo
Il turco oggi partirà ancora sulla destra, con lo statunitense sul lato mancino mentre un ballottaggio riguarda invece il tandem centrale. Al fianco dell’intoccabile Douglas Luiz ci sarà uno tra Sarr e Koopmeiners. E il centravanti? Tutti gli attaccanti si sono sbloccati in coppa e Spalletti potrebbe ripartire da Kolo Muani con Woltemade pronto all’uso dalla panchina. Con la speranza di dare anche un calcio alla sfortuna.
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