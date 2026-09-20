Del Piero in campo allo Stadium, Spalletti interrompe l'intervista a bordocampo e...

Luciano Spalletti omaggia Alessandro Del Piero. Mentre l'attuale tecnico dei bianconeri era impegnato nell'intervista pre partita a bordo campo, l'ex bandiera e numero dieci della Juventus è entrato allo Stadium, tra l'ovazione del pubblico presente. Anche Spalletti ha voluto partecipare al saluto nei confronti dell'ex capitano. In un modo speciale.

Spalletti si ferma e applaude Del Piero Spalletti ha infatti interrotto le domande dei cronisti ed ha applaudito l'ingresso di Del Piero. Un gesto simbolico, ma particolarmente apprezzato dai tifosi. L'allenatore della Juve ha poi parlato della sfida con l'Atalanta e dei compiti assegnati ai tanti giocatori offensivi in campo. "Devono sapersi comportare in più momenti della partita, poi valuteremo. Con questa squadra è più probabile avere qualche minuto in più la palla tra i piedi. Altrimenti l'Atalanta ti porta in giro per il campo. Difendere e basta per me non è una scelta correttissima, ma poi lo racconterà la partita".