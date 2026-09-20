Del Piero in campo allo Stadium, Spalletti interrompe l'intervista a bordocampo e...
Luciano Spalletti omaggia Alessandro Del Piero. Mentre l'attuale tecnico dei bianconeri era impegnato nell'intervista pre partita a bordo campo, l'ex bandiera e numero dieci della Juventus è entrato allo Stadium, tra l'ovazione del pubblico presente. Anche Spalletti ha voluto partecipare al saluto nei confronti dell'ex capitano. In un modo speciale.
Spalletti si ferma e applaude Del Piero
Spalletti ha infatti interrotto le domande dei cronisti ed ha applaudito l'ingresso di Del Piero. Un gesto simbolico, ma particolarmente apprezzato dai tifosi. L'allenatore della Juve ha poi parlato della sfida con l'Atalanta e dei compiti assegnati ai tanti giocatori offensivi in campo. "Devono sapersi comportare in più momenti della partita, poi valuteremo. Con questa squadra è più probabile avere qualche minuto in più la palla tra i piedi. Altrimenti l'Atalanta ti porta in giro per il campo. Difendere e basta per me non è una scelta correttissima, ma poi lo racconterà la partita".
Spalletti e la battuta su Douglas Luiz
Il tecnico ha chiuso con una battuta su Douglas Luiz, schierato ancora una volta nell'undici titolare. "Se i suoi compiti cambiano in base al compagno di reparto? Sa fare più cose, ha fatto vedere di essere bravo anche nella copertura del campo. Oggi dovrà prendere in mano la squadra e McKennie gli dovrà alleggerire la pressione".
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS