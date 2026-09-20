Minuto di silenzio per Mazzola, la curva della Juve si gira di spalle e non rispetta il ricordo

Il minuto di silenzio deciso dalla Lega Serie A per ricordare Sandro Mazzola non è stato rispettato dalla curva della Juve . Questo il gesto degli ultras bianconeri poco prima del fischio d'inizio di Juve-Atalanta, match della 5ª giornata di campionato, per la quale la Lega ha voluto dedicare un momento alla leggenda del calcio italiano e dell'Inter prima di tutte le partite. Immagini che non sono passate inosservate sui social, scatenando sdegno e rabbia per quanto accaduto.

Gli ultras della Juve non hanno rispettato il minuto per Mazzola

Con le due squadre riunite al centro del campo per il minuto di silenzio, gli ultras bianconeri si sono voltati di spalle ed hanno intonato a gran voce i nomi di grandi juventini scomparsi, ovvero di Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e dell'Avvocato Gianni Agnelli. Dopo il minuto è scattato l'applauso dello Stadium, a cui la curva non ha preso parte. Un momento speciale per ricordare una leggenda del nostro calcio è stato così "macchiato" da alcuni tifosi.