L'emozionante abbraccio tra Spalletti e Raspadori dopo Juve-Atalanta: la foto virale tra i tifosi del Napoli

Emozione tra Spalletti e Raspadori, scatta l'abbraccio dopo Juve-Atalanta

Dopo il fischio di Zufferli, Spalletti è entrato in campo per salutare i suoi giocatori e anche gli avversari dell'Atalanta appena sconfitti. Tra questi Giacomo Raspadori, entrato al 63' ma che non è riuscito a lasciare la sua firma su questa sfida. Tra i due è scattato subito un sentito abbraccio, visto il grande ricordo che hanno condiviso: lo scudetto con il Napoli nella stagione 2022/2023. Raspadori, arrivato a Napoli in quella stagione, fu tra i protagonisti di quella cavalcata trionfale, realizzando anche gol decisivi come quello alla Juve il 23 aprile 2023, regalando a Spalletti i tre punti al 93'. Dopo l'esperienza al Napoli (e anche in Nazionale), Spalletti e Raspadori si sono ritrovati oggi da avversari.