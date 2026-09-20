L'emozionante abbraccio tra Spalletti e Raspadori dopo Juve-Atalanta: la foto virale tra i tifosi del Napoli

Il tecnico e l'esterno si ritrovano da avversari dopo aver condiviso insieme una cavalcata trionfale nel 2022/2023: cosa è successo dopo il triplice fischio
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2 min

Pubblicato il 20.09.2026, 20:07

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TORINO - La Juve torna a vincere in campionato dopo il brutto stop contro il Sassuolo. Allo Stadium i bianconeri battono 2-0 l'Atalanta grazie alle reti di Conceicao e Bremer. Al triplice fischio esultano i tifosi e le squadra, ma le telecamere catturano subito un momento particolare.

Emozione tra Spalletti e Raspadori, scatta l'abbraccio dopo Juve-Atalanta

Dopo il fischio di Zufferli, Spalletti è entrato in campo per salutare i suoi giocatori e anche gli avversari dell'Atalanta appena sconfitti. Tra questi Giacomo Raspadori, entrato al 63' ma che non è riuscito a lasciare la sua firma su questa sfida. Tra i due è scattato subito un sentito abbraccio, visto il grande ricordo che hanno condiviso: lo scudetto con il Napoli nella stagione 2022/2023. Raspadori, arrivato a Napoli in quella stagione, fu tra i protagonisti di quella cavalcata trionfale, realizzando anche gol decisivi come quello alla Juve il 23 aprile 2023, regalando a Spalletti i tre punti al 93'. Dopo l'esperienza al Napoli (e anche in Nazionale), Spalletti e Raspadori si sono ritrovati oggi da avversari.

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