"Meritava il gol", Spalletti incorona Kolo Muani dopo la vittoria della Juve

Così Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport nel dopo gara di Juve-Atalanta: "A me piace sempre tutto, perché soprattutto queste vittorie qui nascono da una grandissima disponibilità del gruppo, dal mettersi a disposizione, anche mettendo in pratica anche quello che gli viene chiesto non scendendo in campo. Perché dopo giovedì sera, noi non siamo praticamente riscesi in campo, con tutto quello che ci sta succedendo… Perché l’unico modo per farli recuperare è farli riposare. Ieri abbiamo deciso di non fare allenamento infatti. Abbiamo fatto solo un po’ di defaticante dopo la partita di giovedì, venerdì mattina, per poi giocare oggi. Non c’è prezzo per questa disponibilità.

Poi - ha aggiunto l'allenatore bianconero - c’è stato un momento in cui siamo stati costretti a difenderci, abbiamo cambiato qualcosa, ma poi abbiamo ripreso la quadratura di squadra. Poi nel secondo tempo abbiamo giocato alla pari, possiamo fare dei passi in avanti sull’inizio azione, sulla costruzione, siamo ripartiti tante volte e potevamo far male, perché c’erano capitati gli spazi e le situazioni. Va bene così, perché si viene da un periodo in cui ci son capitate un paio di cose, tipo la sconfitta di Sassuolo, che ci ha creato qualche difficoltà e qualche dubbio".

Spalletti coccola Kolo Muani: "Grande partita, avrebbe meritato il gol"

Il "carro Kolo Muani" è più saldo che mai. Parola di Luciano Spalletti: "Ha fatto una grande partita, mi è dispiaciuto quando ha fatto quell’uno-due ed è arrivato davanti al portiere… Avrebbe meritato il gol, però da ultimo era molto contento, abbiamo scherzato e siamo tutti felici, perché c’è possibilità di recuperare un po' di forza e magari anche qualche calciatore che ci fa comodo".