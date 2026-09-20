"Meritava il gol", Spalletti incorona Kolo Muani dopo la vittoria della Juve
La Juventus di Luciano Spalletti chiude il primo mini-ciclo della stagione con una vittoria importante contro l'Atalanta di Maurizio Sarri, confermando quanto di buono fatto in Europa League con gli olandesi del NEC. A margine del 2-0 maturato all'Allianz Stadium di Torino, il tecnico bianconero ha tracciato un primo bilancio dell'avvio di stagione della Vecchia Signora, concentrandosi sulla prestazione odierna e sui singoli impiegati in queste ultime uscite. Parole al miele per Kolo Muani, tra i migliori nella serata di oggi.
Spalletti: "Questa disponibilità non ha prezzo. La sconfitta con il Sassuolo..."
Così Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport nel dopo gara di Juve-Atalanta: "A me piace sempre tutto, perché soprattutto queste vittorie qui nascono da una grandissima disponibilità del gruppo, dal mettersi a disposizione, anche mettendo in pratica anche quello che gli viene chiesto non scendendo in campo. Perché dopo giovedì sera, noi non siamo praticamente riscesi in campo, con tutto quello che ci sta succedendo… Perché l’unico modo per farli recuperare è farli riposare. Ieri abbiamo deciso di non fare allenamento infatti. Abbiamo fatto solo un po’ di defaticante dopo la partita di giovedì, venerdì mattina, per poi giocare oggi. Non c’è prezzo per questa disponibilità.
Poi - ha aggiunto l'allenatore bianconero - c’è stato un momento in cui siamo stati costretti a difenderci, abbiamo cambiato qualcosa, ma poi abbiamo ripreso la quadratura di squadra. Poi nel secondo tempo abbiamo giocato alla pari, possiamo fare dei passi in avanti sull’inizio azione, sulla costruzione, siamo ripartiti tante volte e potevamo far male, perché c’erano capitati gli spazi e le situazioni. Va bene così, perché si viene da un periodo in cui ci son capitate un paio di cose, tipo la sconfitta di Sassuolo, che ci ha creato qualche difficoltà e qualche dubbio".
Spalletti coccola Kolo Muani: "Grande partita, avrebbe meritato il gol"
Il "carro Kolo Muani" è più saldo che mai. Parola di Luciano Spalletti: "Ha fatto una grande partita, mi è dispiaciuto quando ha fatto quell’uno-due ed è arrivato davanti al portiere… Avrebbe meritato il gol, però da ultimo era molto contento, abbiamo scherzato e siamo tutti felici, perché c’è possibilità di recuperare un po' di forza e magari anche qualche calciatore che ci fa comodo".
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