Panatta durissimo contro i tifosi che si sono voltati per Mazzola: "Daspo per sempre, è vergognoso"
Durante il minuto di silenzio voluto dalla Lega Serie A per ricordare Sandro Mazzola, un gruppo di tifosi della Juventus, prima della sfida contro l'Atalanta, ha voltato le spalle al campo. Il resto dello stadio ha espresso netto dissenso, coprendo i cori con forti applausi in onore di Mazzola. Dopo la partita il gesto è stato criticato dall’opinione pubblica e dal mondo sportivo: in prima fila c'è anche Panatta, che durante lo storico programma Rai "La Domenica Sportiva" ha condannato quel gruppo di suppoter bianconeri. La Juventus, tra l'altro, ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha stigmatizzato l’episodio, ribadendo che nessuna rivalità può giustificare la mancanza di rispetto. L’episodio è stato segnalato dagli ispettori della Procura federale Figc e finirà davanti al giudice sportivo. Per la società è probabile una multa.
Juve, Cosa ha detto Panatta sul gesto contro Mazzola
"Vergogna. E' una cosa così brutta. Questo gruppo di tifosi mi ha fatto vergognare di essere italiano. Perché questo gesto va al di là di qualsiasi cattivo gusto, maleducazione, assenza di cultura. Secondo me dovrebbero intervenire con il Daspo. E' peggio qualche insulto per un nostro fratello, qualche giocatore di colore, oppure questa cosa qua? Possono essere individuati i responsabili. Ma non darei il Daspo per un mese, ma per sempre", ha detto l'ex tennista in diretta tv.
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