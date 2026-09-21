Panatta durissimo contro i tifosi che si sono voltati per Mazzola: "Daspo per sempre, è vergognoso" 

Durante il minuto di silenzio voluto dalla Lega Serie A per ricordare Sandro Mazzola, un gruppo di tifosi della Juventus, prima della sfida contro l'Atalanta, ha voltato le spalle al campo. Il resto dello stadio ha espresso netto dissenso, coprendo i cori con forti applausi in onore di Mazzola. Dopo la partita il gesto è stato criticato dall’opinione pubblica e dal mondo sportivo: in prima fila c'è anche Panatta, che durante lo storico programma Rai "La Domenica Sportiva" ha condannato quel gruppo di suppoter bianconeri. La Juventus, tra l'altro, ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha stigmatizzato l’episodio, ribadendo che nessuna rivalità può giustificare la mancanza di rispetto. L’episodio è stato segnalato dagli ispettori della Procura federale Figc e finirà davanti al giudice sportivo. Per la società è probabile una multa.