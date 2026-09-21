Juve, quanta sfortuna: Kolo Muani si opera per la frattura al dito di una mano
Randal Kolo Muani si è procurato la frattura di un dito della mano e questa mattina è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L'attaccante della Juventus sarò quindi costretto a fermarsi per l'operazione, ma i tempi di recupero non dovrebbero essere particolarmente lunghi.
Juve, Kolo Muani si opera: i tempi di recupero
La punta francese punta infatti a tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali. Il campionato italiano riprenderà il prossimo 10 ottobre e l'ex Paris-Saint Germain dovrebbe già essere a disposizione per la partita in trasfera contro il Cagliari, in programma l'11 in Sardegna.
I numeri di Kolo Muani
In questa Serie A Kolo Muani è ancora a secco di reti: per l'attaccante 5 presenze e 1 solo assist all'attivo. Una rete, invece, segnata in Europa League contro il NEC.
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