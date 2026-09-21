Juve, quanta sfortuna: Kolo Muani si opera per la frattura al dito di una mano

Il francese, ancora a secco di reti in questa Serie A, è stato sottoposto a un intervento chirurgico
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

1 min

Pubblicato il 21.09.2026, 13:04 (Aggiornato il 21.09.2026, 13:11)

Kolo MuaniJuventus
JuventusJuventus Tutte le notizie sulla squadra

Randal Kolo Muani si è procurato la frattura di un dito della mano e questa mattina è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L'attaccante della Juventus sarò quindi costretto a fermarsi per l'operazione, ma i tempi di recupero non dovrebbero essere particolarmente lunghi

Juve, Kolo Muani si opera: i tempi di recupero

La punta francese punta infatti a tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali. Il campionato italiano riprenderà il prossimo 10 ottobre e l'ex Paris-Saint Germain dovrebbe già essere a disposizione per la partita in trasfera contro il Cagliari, in programma l'11 in Sardegna.

Pagelle Juve-Atalanta: Nico Gonzalez jolly preziosissimo, Bremer cancella Krstovic. Kessie al piccolo trotto
Guarda la gallery

I numeri di Kolo Muani

In questa Serie A Kolo Muani è ancora a secco di reti: per l'attaccante 5 presenze e 1 solo assist all'attivo. Una rete, invece, segnata in Europa League contro il NEC.

 

Tutte le news
Juventus

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS