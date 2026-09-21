Alla Juve anche Spalletti rischia l'infortunio: l'incidente a Lissone scatena i tifosi

La 'maledizione' Juve non si ferma e anzi rischia di fare sempre più infortunati . Dopo la frattura di un dito di Kolo Muani in mattinata, che si aggiunge ad una già lunghissima lista infortuni, a rischiare stavolta è stato anche Luciano Spalletti , in un video che ha scatenato i tifosi bianconeri.

Spalletti rischia di andare ko: cosa è successo a Lissone

Il tecnico bianconero era presente all’IBC di Lissone per l’incontro tra arbitri e allenatori, scambiando anche qualche battuta con i giornalisti presenti. All'uscita dall'incontro si è intrattenuto con i tifosi per autografi e selfie, ma durante uno di questi ha rischiato di cadere a terra. "Mister se si fa male pure lei diventa una maledizione", commenta un tifoso accanto a lui, mentre un altro aggiunge ironicamente: "Questo è fallo anche col nuovo metro arbitrale". Spalletti ci ride su, prosegue con i selfie dei tifosi e intanto aggiunge: "Ho preso una legnata...".