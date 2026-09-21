Leonardo Marchisio alla Juventus: la firma con papà Claudio è emozionante
Leonardo Marchisio ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus. Il club ha ufficializzato la firma del figlio d'arte, alla quale era presente il papà Claudio e la mamma Roberta. Il centrocampista classe 2009 è cresciuto fin da piccolo nel settore giovanile della Juventus facendo tutta la trafila. Dopo lo scudetto con l'Under 16 e la finale campionato persa in U17, Marchisio jr quest'anno è stato aggregato alla formazione Under 18 dei bianconeri.
Marchisio jr firma con la Juve: il comunicato
Questo il comunicato ufficiale della Juve: "Un nuovo Marchisio torna a firmare un contratto da professionista con la Juventus: Davide, il figlio di Claudio, sigla il primo accordo della sua carriera fino al 30 giugno 2028. Cresciuto sin da piccolo nel settore giovanile bianconero, il centrocampista classe 2009 è stato protagonista negli anni passati sia in Under 16 - con cui ha conquistato lo Scudetto di categoria - che in Under 17, aggregato in questa stagione all’Under 18 della Juventus. Congratulazioni Davide, ci vediamo in campo!".
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