Leonardo Marchisio alla Juventus: la firma con papà Claudio è emozionante

Leonardo Marchisio ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus. Il club ha ufficializzato la firma del figlio d'arte, alla quale era presente il papà Claudio e la mamma Roberta. Il centrocampista classe 2009 è cresciuto fin da piccolo nel settore giovanile della Juventus facendo tutta la trafila. Dopo lo scudetto con l'Under 16 e la finale campionato persa in U17, Marchisio jr quest'anno è stato aggregato alla formazione Under 18 dei bianconeri.