Kolo Muani operato al dito: il bollettino medico della Juve rassicura i tifosi

Frattura della falange del quinto dito della mano destra: la Juventus ha pubblicato una nota ufficiale che chiarisce le condizioni di Kolo Muani . L'attaccante si è infortunato nel corso della sfida tra i bianconeri e l'Atalanta, vinta dagli uomini di Spalletti per 2-0. Il club bianconero ha rassicurato i tifosi sulle condizioni del francese che "sarà regolarmente a disposizione".

Le condizioni di Kolo Muani: il comunicato della Juve

"Durante il primo tempo della partita di domenica contro l'Atalanta, Randal Kolo Muani ha subito un trauma al quinto dito della mano destra", si legge nella nota pubblicata dalla Juve sul suo sito ufficiale." Gli esami effettuati dopo la gara hanno evidenziato una frattura della falange prossimale e pertanto si è reso necessario un intervento chirurgico di osteosintesi".

Kolo Muani, la Juve rassicura i tifosi

Kolo Muani si è operato oggi, lunedì 21 settembre a Torino e le sue condizioni, secondo quanto riportato dal club, nomn destano preoccupazioni. "L’operazione, eseguita nel pomeriggio di oggi dal dott. Loris Pegoli presso il J|medical, è perfettamente riuscita e il calciatore sarà regolarmente a disposizione".