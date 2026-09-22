Ora manca solo il gol: Spalletti si coccola Kolo Muani. E dopo la sosta…
Finalmente Kolo Muani. Il primo gol in campionato ancora non è arrivato ma gli 88 minuti giocati dal francese contro l’Atalanta sono una porta spalancata verso il futuro. La Juve infatti sembra proprio aver ritrovato il vero Randal: prima la rete rompighiaccio contro il Nec in Europa League, poi una prestazione totale, da centravanti di livello, contro la Dea che certifica come l’ex Psg abbia davvero svoltato. Peccato che sia arrivata la sosta a interrompere questa traiettoria crescente, verrebbe da dire, però Luciano Spalletti potrà trascorrerla decisamente più sereno. Non soltanto perché il capitombolo con il Sassuolo è stato subito archiviato con tre punti preziosissimi e con una prova convincente ma anche perché sono arrivati segnali significativi dal gruppo e dai singoli. Kolo Muani era naturalmente sotto i riflettori e non ha tradito le attese tanto che pure l’Allianz Stadium ha applaudito in modo convinto al momento della sostituzione con Kelly. Standing ovation meritata per il Nove, apparso decisamente più vivo, in fiducia e “dentro” alla squadra: l’ha fatta salire, ha giocato e ripulito palloni, ha offerto sponde e accelerazioni palla al piede. Quel repertorio che aveva nel suo bagaglio tecnico e tattico, e che non era ancora riuscito a mostrare al meglio nel primo spicchio di stagione, è stato ritrovato tutto in una volta. Ed è comunque stato decisivo: non da bomber, visto che la rete l’ha soltanto sfiorata dopo un triangolo con Woltemade, ma da… difensore. Sì, perché sulla vittoria di domenica c’è anche la firma di Kolo Muani, che ha salvato sulla linea il pari dell’Atalanta respingendo il colpo di testa di Kristensen. «È questa la mentalità che dobbiamo avere» ha sorriso il francese.
Un nuovo Kolo Muani dopo la sosta
Ecco allora che i mugugni, i fischi e i dubbi che si erano addensati su Randal sono evaporati. «Ha fatto una bella partita - ha applaudito Spalletti -, oltre al salvataggio sulla linea ha fatto anche le sue tipiche scorribande palla al piede che hanno fatto respirare la squadra. Peccato soltanto che non abbia segnato, se lo meritava, ma un gol in più o in meno non cambia nulla». Non cambia la sostanza di un giocatore che è tornato quello vero. «Sono contento di vederlo felice e sorridente - aggiunge Lucio -. Sarà l’acquisto di ottobre». Al rientro dalla sosta bisognerà riprendere subito il filo del discorso interrotto forzatamente per gli impegni delle Nazionali. Randal non è stato convocato dalla Francia e potrà così sfruttare la pausa per mettere a punto la condizione fisica e smaltire l’intervento chirurgico eseguito ieri al JMedical per la frattura del mignolo della mano destra rimediata nel primo tempo della gara con l’Atalanta. Per fortuna della Juve di nulla di grave, considerata l’emergenza legata agli infortuni: per la statistica comunque si tratta del quarto intervento chirurgico cui è stato sottoposto un giocatore bianconero in questo inizio sfortunato di stagione dopo quelli di Yildiz, Khéphren Thuram e Locatelli. E il quinto è in arrivo perché pure il portiere Grabara dovrà operarsi a breve al ginocchio destro. Kolo Muani a Cagliari ci sarà e questa è la notizia migliore per il mondo bianconero che aspetta i suoi gol per continuare la scalata al vertice.
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