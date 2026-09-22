Ora manca solo il gol: Spalletti si coccola Kolo Muani. E dopo la sosta…

Finalmente Kolo Muani. Il primo gol in campionato ancora non è arrivato ma gli 88 minuti giocati dal francese contro l’Atalanta sono una porta spalancata verso il futuro. La Juve infatti sembra proprio aver ritrovato il vero Randal: prima la rete rompighiaccio contro il Nec in Europa League, poi una prestazione totale, da centravanti di livello, contro la Dea che certifica come l’ex Psg abbia davvero svoltato. Peccato che sia arrivata la sosta a interrompere questa traiettoria crescente, verrebbe da dire, però Luciano Spalletti potrà trascorrerla decisamente più sereno. Non soltanto perché il capitombolo con il Sassuolo è stato subito archiviato con tre punti preziosissimi e con una prova convincente ma anche perché sono arrivati segnali significativi dal gruppo e dai singoli. Kolo Muani era naturalmente sotto i riflettori e non ha tradito le attese tanto che pure l’Allianz Stadium ha applaudito in modo convinto al momento della sostituzione con Kelly. Standing ovation meritata per il Nove, apparso decisamente più vivo, in fiducia e “dentro” alla squadra: l’ha fatta salire, ha giocato e ripulito palloni, ha offerto sponde e accelerazioni palla al piede. Quel repertorio che aveva nel suo bagaglio tecnico e tattico, e che non era ancora riuscito a mostrare al meglio nel primo spicchio di stagione, è stato ritrovato tutto in una volta. Ed è comunque stato decisivo: non da bomber, visto che la rete l’ha soltanto sfiorata dopo un triangolo con Woltemade, ma da… difensore. Sì, perché sulla vittoria di domenica c’è anche la firma di Kolo Muani, che ha salvato sulla linea il pari dell’Atalanta respingendo il colpo di testa di Kristensen. «È questa la mentalità che dobbiamo avere» ha sorriso il francese.