La sentenza per il caso tifosi Juve: solo una ammenda al club per il mancato rispetto sul minuto di silenzio

Il Giudice Sportivo si è pronunciato sulla questione Sandro Mazzola allo Stadium. I tifosi bianconeri hanno voltato le spalle durante il minuto di silenzio per commemorare la scomparsa della leggenda dell'Inter. Un gesto deprecabile per il quale la Juventus è stata multata: 10mila euro di ammenda per "mancato rispetto da un numero esiguo di tifosi".