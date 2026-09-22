La sentenza per il caso tifosi Juve: solo una ammenda al club per il mancato rispetto sul minuto di silenzio
La società è stata multata dopo il gesto degli ultras bianconeri durante il momento di raccoglimento per la scomparsa di Sandro Mazzola
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Il Giudice Sportivo si è pronunciato sulla questione Sandro Mazzola allo Stadium. I tifosi bianconeri hanno voltato le spalle durante il minuto di silenzio per commemorare la scomparsa della leggenda dell'Inter. Un gesto deprecabile per il quale la Juventus è stata multata: 10mila euro di ammenda per "mancato rispetto da un numero esiguo di tifosi".
Articolo in aggiornamento
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