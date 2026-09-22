Malagò sul caso Mazzola allo Stadium: "Multa alla Juve? No comment" 

Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, presente a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathlon International, ha messo il focus sulla multa inflitta alla Juve per il caso Mazzola allo Stadium: "I 10.000 euro di multa per quanto accaduto a Torino durante il minuto di silenzio in onore di Mazzola? Non posso aggiungere altro, perché non c'è niente di peggio di chi si sostituisce alla giustizia, sportiva o ordinaria che sia. Per pochi non può esserci un discorso generale che coinvolge un intero stadio e un'intera società. Mi sembra ci sia stata una reazione forte. Sono fatti che hanno rattristato in primis i dirigenti della società bianconera".