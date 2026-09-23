Grabara dopo l'infortunio sui social: "Non avrei mai voluto pubblicarlo"

Giusto il tempo di esordire con la Juve in Europa League e tenere la porta inviolata contro il Nec, poi Grabara ha dovuto rinunciare al resto della stagione in bianconero. Sì, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro in allenamento e l'operazione l'hanno definitivamente messo ai box per 6-8 mesi. Il club bianconero si è già mosso sul mercato per prendere il sostituto tra gli svincolati. Intanto, il portiere polacco si è operato e ha postato sui social una foto dall'ospedale, mandando un messaggio ai tifosi.

Il messaggio di Grabara "Non mentirò, non è qualcosa che avrei mai voluto pubblicare, ma la vita cambia velocemente a volte. Grazie mille per tutti i messaggi, il supporto e le parole gentili", queste le parole di Grabara su Instagram, accompagnate da una foto di lui sul letto d'ospedale dopo l'operazione. Il post ha ricevuto l'affetto dei tifosi della Juve, che hanno lasciato migliaia di like di supporto per il loro portiere, sfortunato nel vivere un infortunio così grave.