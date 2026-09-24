Dieci marcatori diversi: la Juve senza bomber ha trovato la soluzione

TORINO - Il “vero” centravanti richiesto da Luciano Spalletti non è arrivato. Kolo Muani e Woltemade, i due prescelti sul mercato per rilanciare l’attacco rimasto orfano di Dusan Vlahovic e reduce da una stagione tutt’altro che esaltante di Jonathan David e Lois Openda, si sono sbloccati in Europa League ma in campionato sono ancora a secco e non sembrano avere le caratteristiche del capocannoniere. Yildiz è fuori per infortunio, come Boga, e il suo alter ego, Kerim Alajbegovic, sta dando i primi segnali promettenti di futuro così come Nico Gonzalez, uno dei protagonisti ritrovati si sta confermando una tessera fondamentale del puzzle di Lucio. Manca un Cristiano Ronaldo? Nessun problema, perché la Juve si sta dimostrando già in questa prima porzione di stagiona una cooperativa del gol. Sono già 10 i marcatori diversi nelle sei partite fin qui disputate (cinque in campionato e una in Europa League) che hanno firmato le 13 reti finora messe a segno. In Italia l’Inter capolista ha segnato di più, 16 gol in 6 gare, ma con 9 giocatori diversi e i nerazzurri sono gli unici, a livello italiano, ad avvicinarsi in questa speciale graduatoria ai bianconeri. Allargando lo sguardo a livello continentale, si nota che la Signora è seconda alle spalle del Brighton: i Seagulls hanno realizzato 20 centri in 7 match con 11 marcatori differenti. Nessuno in Europa ha avuto una varietà simile in zona gol. Come l’Inter, a quota 9 ci sono anche Bayern, Manchester City, Atletico Madrid e Lione. La Roma invece è a quota 15 gol con 7 goleador differenti (con Malen che fa la parte del leone in campionato con 6 reti) e la terza capolista della Serie A, la Lazio, ha cinque bomber differenti per gli 8 gol realizzati (senza coppe).