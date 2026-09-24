La Juventus resta in ritmo partita: fissata un'amichevole con la Cremonese

Nonostante la sosta per le Nazionali, i bianconeri restano concentrati sulla ripresa con il Cagliari: test al Training Center con i grigiorossi
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1 min

Pubblicato il 24.09.2026, 19:55

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Nonostante la sosta per le Nazionali ed i diversi giocatori che rientreranno solamente prima della ripartenza del campionato, la Juventus programma il lavoro delle prossime settimane, in vista della sfida in casa del Cagliari in programma il prossimo 11 ottobre alle 20:45.

 

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La Cremonese per ritrovare il ritmo partita

La squadra di Spalletti tornerà a testare il ritmo partita con un'amichevole già fissata per il prossimo venerdì 2 ottobre, alle 12:30 al Training Center. Avversaria di turno la Cremonese, per un evento che sarà accessibile esclusivamente su invito a media e ospiti del Club. Il match sarà visibile in diretta, previa registrazione gratuita, in streaming sul sito Juventus.com, e in differita, sempre venerdì 2 ottobre, sul canale Juventus Play alle ore 16 e alle ore 20.

 

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