La Juventus resta in ritmo partita: fissata un'amichevole con la Cremonese

La Cremonese per ritrovare il ritmo partita

La squadra di Spalletti tornerà a testare il ritmo partita con un'amichevole già fissata per il prossimo venerdì 2 ottobre, alle 12:30 al Training Center. Avversaria di turno la Cremonese, per un evento che sarà accessibile esclusivamente su invito a media e ospiti del Club. Il match sarà visibile in diretta, previa registrazione gratuita, in streaming sul sito Juventus.com, e in differita, sempre venerdì 2 ottobre, sul canale Juventus Play alle ore 16 e alle ore 20.