La Juve ha sempre Emerson Palmieri nel mirino: riflessioni per gennaio
Il terzino sinistro resta sicuramente uno dei pensieri alla Continassa. L’obiettivo della Juventus rimane infatti quello di consegnare al tecnico Spalletti, che in quel ruolo ha adattato anche Celik, un’alternativa valida a Cambiaso. E proprio il recente ingaggio di Neto ha riportato d’attualità il nome di Emerson Palmieri. I due calciatori condividono infatti lo stesso procuratore, Bertolucci, che nell’ultimo periodo ha avuto un canale diretto con i bianconeri per formalizzare il ritorno del portiere a Torino fino a giugno 2027.
Occasione Emerson Palmieri per la Juve
Il terzino sinistro del Marsiglia è sempre stato valutato come una possibilità concreta, anche se alternativa all’argentino Tagliafico. Ma la mancata cessione di Cabal all’Atalanta ha bloccato tutto e così l’argomento è stato rinviato a gennaio. Il nome del giocatore classe ’94 ha ricevuto in estate pure l’immediato gradimento tecnico e assenso di Spalletti, che ha già allenato il calciatore alla Roma e che lo voleva anche a Napoli. La crisi del Marsiglia, poi, tra difficoltà economiche e sportive non si ferma. La politica dei tagli continuerà e l’italo-brasiliano potrebbe rappresentare ancora un’opportunità di mercato: in estate, ricordiamolo, era stato seguito anche da altri club europei e da alcune società brasiliane.
Per il ruolo di terzino sinistro, la Juve continua a monitorare pure Abner del Lione. I bianconeri avevano avuto contatti con l’entourage del brasiliano e con il club francese, in occasione del trasferimento di Openda. Ma sicuramente anche per lui verrà fatto un nuovo approfondimento nelle prossime settimane.
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